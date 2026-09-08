logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

AGU pede suspensão imediata do afastamento de diretor-geral da PF

Segundo o órgão, decisão de Mendonça fere prerrogativa presidencial
Marcelo Brandão – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/09/2026 - 20:17
Brasília
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio da AGU. Fachada da Advocacia Geral da União. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (STF) pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, a suspensão imediata da decisão de afastar Andrei Rodrigues da direção-geral da Polícia Federal (PF). O afastamento foi determinado em caráter liminar pelo ministro André Mendonça na manhã desta terça-feira (8).

A AGU pediu ainda o retorno do diretor de Inteligência da PF, Leandro Almada, ao cargo, que também foi afastado por André Mendonça. O ministro havia atendido um pedido do partido Novo.

No pedido feito a Fachin, a AGU destaca que a decisão de Mendonça é uma violação à prerrogativa constitucional privativa do Presidente da República para prover e desprover cargos de direção da Polícia Federal. Além disso, o órgão destaca que a saída abrupta do diretor-geral da PF “compromete o funcionamento das atividades de polícia judiciária e gera risco de desorganização institucional”.

A AGU argumentou que a decisão de Mendonça ocorreu após o próprio Fachin puxar para si a decisão sobre o “conjunto fático atrelado à produção e à divulgação de relatórios de inteligência da Polícia Federal”.

No dia 3 de setembro, o ministro Alexandre de Moraes usou um relatório da PF como base para incluir Mendonça no inquérito das Fake News, relatado por ele. O relatório diz que Mendonça teria praticado condutas tipificadas como improbidade administrativa, abuso de autoridade e favorecimento a determinados grupos políticos.

Logo em seguida, Fachin determinou que tudo que fizesse menção a Mendonça no inquérito relatado por Moraes fosse remetido a ele. Além disso, o presidente da Corte deu um prazo de cinco dias para manifestação de Mendonça.

“Esse procedimento delimitou pontos de investigação e concedeu prazo de cinco dias úteis para manifestação de autoridades, inclusive dos diretores da PF afastados. Para a União, a decisão monocrática concorrente antecipou juízos cautelares e submeteu ao referendo da Segunda Turma do STF matéria indicada pelo próprio ministro-relator como de competência do Plenário”, disse a AGU, em nota.

Na semana passada, Mendonça derrubou o sigilo de relatórios de investigação da Operação Compliance Zero, sobre as fraudes no Banco Master. O documento trazia mensagens que teriam sido enviadas a Moraes no ano passado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, antigo dono do Banco Master e suspeito de praticar fraudes financeiras bilionárias e corromper agentes públicos. 

As menções a Moraes haviam sido reunidas em um relatório a pedido de Mendonça.

Relacionadas
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
STF: Segunda Turma tem maioria para afastar Andrei; Gilmar pede vista
Brasília (DF), 22/02/2024, Fachada do Prédio da Polícia Federal em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Diretores da PF apoiam Andrei Rodrigues e colocam cargos à disposição
Edição:
Sabrina Craide
AGU Polícia Federal PF Andrei Rodrigues André Mendonça Alexandre de Moraes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasil supera Venezuela em estreia no Sul-Americano de vôlei feminino
Esportes Brasil supera Venezuela em estreia no Sul-Americano de vôlei feminino
ter, 08/09/2026 - 21:46
Brasília (DF), 16/12/2025 - JSuperintendencia da polícia fedral. Foto: Sindicato dos políciais federais-DF
Justiça Sindicato de servidores da PF manifesta apoio a diretores afastados
ter, 08/09/2026 - 21:43
Mega-Sena paga R$ 2 milhões neste sábado
Geral Mega-Sena acumula para R$ 76 milhões; confira os números sorteados
ter, 08/09/2026 - 21:33
Fachada da sede da Polícia Federal
Justiça Delegados criticam afastamento de chefe da PF por decisão monocrática
ter, 08/09/2026 - 21:28
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Veja como foi a terça-feira (8) dos candidatos a presidente
ter, 08/09/2026 - 21:17
Fluminense bate Platense e abre vantagem nas quartas da Libertadores
Esportes Fluminense bate Platense e abre vantagem nas quartas da Libertadores
ter, 08/09/2026 - 21:13
Ver mais seta para baixo