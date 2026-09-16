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Justiça

Apreensão de armas aumenta 10,3% no Rio em 2026

Estado apreendeu 4.308 armas nos oito primeiros meses do ano 
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/09/2026 - 18:40
Rio de Janeiro
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© Reuters/Diego Vara/Direitos Reservados

Nos oito primeiros meses de 2026 foram apreendidas 4.308 armas pelos agentes de segurança do Rio de Janeiro. Na comparação com 2025, o indicador registrou aumento de 10,3% no acumulado do ano. 

Apenas no mês de agosto, foram 537 apreensões, alta de 19,1% em relação a 2025. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (16) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do estado. 

Também foram registradas 595 apreensão de fuzis, consideradas armas de guerra, nos oito primeiros meses de 2026 e 93 em agosto. Na comparação com 2025, o indicador registrou aumento de 15,3% no acumulado do ano e de 55% em relação a agosto de 2025.

O número de roubos de aparelho celular, roubos em coletivo e roubos a transeunte chegou a 32.260 nos oito primeiros meses de 2026 e 3.758 em agosto. Na comparação com 2025, o indicador registrou redução de 19,8% no acumulado do ano e de 14,6% em relação a agosto de 2025.

Segundo os dados do ISP, a letalidade violenta (homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, feminicídio, morte por intervenção de agente do Estado e roubo seguido de morte) fez 2.398 vítimas nos oito primeiros meses de 2026 e 305 no mês de agosto deste ano. Na comparação com 2025, o indicador registrou redução de 4,4% no acumulado do ano e aumento de 3% em relação a agosto de 2025.

As mortes por intervenção de agente do Estado em agosto tiveram um aumento de 50% em relação ao mesmo mês de 2025. Nos oito primeiros meses de 2026, foram registradas 461 mortes e, em agosto, 66. 

Foram registrados 16.310 roubos de veículos nos oito primeiros meses de 2026 e 1.484 em agosto. Na comparação com 2025, o indicador registrou aumento de 6,3% no acumulado do ano e redução de 17,9% em relação a agosto de 2025.


 

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Edição:
Sabrina Craide
violência armas Apreensão de armas Rio de Janeiro
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