logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Caso Master: TCDF bloqueia até R$ 2,7 bi de ex-dirigentes do BRB

Medida foi tomada de forma unânime, em sessão fechada
Agência Brasil 
Publicado em 24/09/2026 - 09:42
Brasília
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) decidiu, nessa quarta-feira (23), de forma unânime, em sessão fechada, bloquear até R$ 2,7 bilhões em contas e bens de cinco ex-dirigentes do Banco Regional de Brasília (BRB), instituição pública controlada pelo governo do Distrito Federal. 

A medida foi tomada em face da crise provocada por negócios do BRB com o Banco Master, liquidado em novembro do ano passado pelo Banco Central por indícios de gestão fraudulenta. 

Segundo o TCDF, os ex-dirigentes do BRB terão 30 dias para se defender. O valor total do bloqueio é de R$ 2.761.749.206,55. 

“A medida tem por objetivo resguardar eventual ressarcimento aos cofres públicos diante de indícios apontados em apurações relacionadas a operações conduzidas pela instituição financeira”, informou o tribunal. 

Ainda segundo o tribunal de contas local, a decisão prevê uma “instrução prioritária” para avaliar a extensão do bloqueio a outras pessoas envolvidas no caso. 

O TCDF determinou também o envio, em até 24 horas, das informações colhidas por auditoria independente contratada pelo BRB para avaliar os prejuízos decorrentes dos negócios com o Master. 

Até o momento, o BRB encontra-se em desconformidade regulatória, por não ter cumprido os prazos legais para a apresentação de balanço operacional e patrimonial, que não são publicados desde o ano passado. 

O caso é investigado no âmbito da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), sob supervisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Há suspeita de que ex-dirigentes do banco receberam vantagens indevidas para autorizar a compra de carteiras de crédito fraudulentas do Master, num valor que pode ultrapassar os R$ 12 bilhões. O tamanho real do rombo ainda não foi revelado. 

Relacionadas
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
CNJ cancela R$ 4,7 bilhões em precatórios ligados ao Master
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Cristiano Zanin durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Zanin nega liminar para obrigar Senado a instalar CPI sobre Master
São Paulo (SP), 17/03/2025 - O ministro do Supremo Tribunal Federal - STF, Flávio Dino, fala sobre
Dino cita Master e determina revisão de regras da CVM
Edição:
Graça Adjuto
Caso Master BRB Dirigentes Bloqueio Recursos Justiça TCDF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio Claro-SP, 19/06/2013, O Horto Florestal Edmundo Navarro de Andrade, fundado em 1909, é conhecido como o
Economia Produção florestal no país alcança recorde de R$ 47,9 bilhões em 2025
qui, 24/09/2026 - 10:01
Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação Recidere contra remessa ilegal de dinheiro para o exterior. Foto: Polícia Federal
Geral Polícia e MP deflagram nova fase da Operação Carbono Oculto em SP
qui, 24/09/2026 - 09:47
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Caso Master: TCDF bloqueia até R$ 2,7 bi de ex-dirigentes do BRB
qui, 24/09/2026 - 09:42
Casa Branca
Internacional Juiz ordena restabelecimento do acesso de jornalistas à Casa Branca
qui, 24/09/2026 - 09:03
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (24) 
qui, 24/09/2026 - 09:03
Brasília (DF), 04/07/2026 – Chuvas no Ceará. Foto: Marciel Bezerra/GOVCE
Meio Ambiente Chuvas avançam pelo Norte e Nordeste do país nesta quinta-feira
qui, 24/09/2026 - 08:56
Ver mais seta para baixo