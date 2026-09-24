logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Eleitor poderá baixar e-Título no dia da votação, anuncia TSE

Aplicativo ficará disponível para download nos dias do 1° e 2° turnos
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/09/2026 - 14:32
Brasília
24/09/2026 - e-Título deve ser baixado até sábado antes das eleições. Foto: TRE-DF/Divulgação
© TRE-DF/Divulgação

O eleitor poderá baixar e fazer o primeiro acesso ao aplicativo e-Título no próprio dia da votação nas eleições deste ano. A medida vale tanto para o primeiro turno, em 4 de outubro, quanto para o segundo turno, onde houver, em 25 de outubro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24) pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques.

Em eleições anteriores, o download e o primeiro acesso ao e-Título eram interrompidos no dia da votação como medida preventiva para reduzir a sobrecarga do sistema. Para as Eleições 2026, porém, o TSE informou que a infraestrutura foi aprimorada para permitir a emissão do e-Título também nos dias de votação.

Além de documentos oficiais, a versão digital do título com fotografia disponível no aplicativo é válida como documento de identificação para votar, mas só é aceita se for exibida online na tela do celular ou em um tablet, não sendo válido o uso de fotografia, o chamado print, da tela.

Na primeira vez, é necessário baixar gratuitamente o aplicativo na loja do celular (iOS ou Android) e informar os seguintes dados:

  • Nome completo;
  • Data de nascimento;
  • CPF ou número do Título de Eleitor;
  • Nome dos pais.

Depois, é preciso confirmar a identidade respondendo às perguntas de segurança exibidas na tela e finalizar com a criação de uma senha de acesso.

A cada acesso, a ferramenta utilizará a validação facial. Após esses procedimentos, o eleitor estará apto a acessar o título eleitoral digital, além de poder consultar o local de votação e conferir a zona e a seção eleitoral. Qualquer atualização estará disponível automaticamente.

Caso o eleitor esteja suspenso ou com alguma restrição cadastral, ele consegue baixar o aplicativo e acessar todas as informações, mas permanecerá impedido de votar.\\\\\\

*A matéria foi atualizada às 19h17 para incluir a informação do anúncio do TSE.

 

Edição:
Juliana Andrade
eleições 2026 TSE Justiça Eleitoral E-título
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 15/09/2026 - Ministro Cristiano Zanin durante sessão do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Zanin pede manifestação da Anatel sobre acesso à internet nas eleições
qui, 24/09/2026 - 20:21
20/07/2026 - Dinheiro , Dolar , Dólar , Dollar , Inflação , Investimento , Investimentos . Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Economia Com pessimismo externo, dólar sobe 0,47% e aproxima-se de R$ 5,20
qui, 24/09/2026 - 20:05
Actor Susan Sarandon is detained during a protest ahead of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's address to the United Nations 81st General Assembly in New York City, U.S., September 24, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton
Internacional Susan Sarandon e outras atrizes são detidas em ato contra Netanyahu
qui, 24/09/2026 - 20:04
Brasília (DF) 29/12/2025 - Edifício sede dos Correios. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça TST diz que greve dos Correios não é abusiva
qui, 24/09/2026 - 19:29
27/08/2026 - Brasília - As chamadas “ canetas emagrecedoras ” se popularizaram e movimentam uma disputa bilionária entre as farmacêuticas. Ozempic, Wegovy e Mounjaro estão entre as marcas mais conhecidas. Agora, novas opções chegam ao mercado, enquanto a retatrutida, desenvolvida pela Eli Lilly, surge como uma possível próxima geração desses medicamentos. A molécula atua em três vias hormonais e apresentou resultados expressivos nos estudos clínicos. Ainda experimental, a retatrutida não foi aprovada para uso comercial. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Saúde Governo pede à Conitec incorporação de canetas emagrecedoras no SUS
qui, 24/09/2026 - 19:25
10/07/2026 - Brasília - dinheiro, moeda, real, reais, cédula, cédulas, nota, notas, moeda brasileira, dinheiro brasileiro, inflação, inflação alta, deflação, economia, economia brasileira, mercado, mercado financeiro, finanças, finanças pessoais, orçamento, orçamento doméstico, renda, renda familiar, salário, salário mínimo, remuneração, vencimento, pagamento, poder de compra, custo de vida, custo dos alimentos, aumento de preços, alta dos preços, carestia, desvalorização, valorização, perda do poder de compra, crise econômica, recessão, crescimento econômico, consumo, consumidor, compras, supermercado, cesta básica, despesas, gastos, contas, contas a pagar, boletos, dívida, dívidas, endividamento, inadimplência, poupança, economia doméstica, investimento, investimentos, aplicações financeiras, juros, taxa de juros, taxa Selic, Banco Central, crédito, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, débito, PIX, transferência bancária, banco, instituição financeira, orçamento familiar, planejamento financeiro, reserva de emergência, patrimônio, riqueza, patrimônio líquido, capital, capital financeiro, lucro, prejuízo, receita, despesa, balanço financeiro, impostos, tributos, tributação, imposto de renda, arrecadação, arrecadação fiscal, carga tributária, imposto, taxa, tarifas, câmbio, dólar, euro, cotação, câmbio flutuante, desvalorização cambial, valorização cambial, moeda estrangeira, inflação acumulada, índice de preços, IPCA, INPC, IGP-M, poder aquisitivo, renda per capita, desenvolvimento econômico, estabilidade econômica, política monetária, política fiscal, oferta, demanda, produtividade, consumo consciente, educação financeira, planejamento financeiro, equilíbrio financeiro, independência financeira, riqueza, prosperidade, orçamento público, gastos públicos, contas públicas, déficit, superávit, tesouro nacional, moeda forte, moeda fraca, liquidez, circulação de dinheiro, s
Economia CMN endurece regras para fundos comprarem créditos judiciais
qui, 24/09/2026 - 19:20
Ver mais seta para baixo