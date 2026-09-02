logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Mendonça confirma depoimento de Vorcaro em seu gabinete

Banqueiro estaria se sentindo ameaçado e pediu para ser ouvido
Marcelo Brandão – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/09/2026 - 19:30
Brasília
29/05/2023 - Brasília - Sessão plenária do STF. 08/03/2023 Ministro André Mendonça durante sessão plenária do STF. Foto: Nelson Jr./SCO/STF
© Nelson Jr./SCO/STF

O gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça confirmou, em nota, que colheu depoimento de Daniel Vorcaro no próprio gabinete. O texto não informa quando ocorreu a reunião, mas destaca que se deu após o dono do Banco Master relatar intimidações sofridas e pedir para ser ouvido com urgência.

O depoimento foi acompanhado por um representante do Ministério Público (MP), mas não havia ninguém da Polícia Federal (PF) presente. Mendonça é o relator do processo que investiga as fraudes do Master e na nota divulgada o ministro defende o procedimento adotado.

“A presença de representante do Ministério Público em audiências dessa natureza é exigência legal, e foi observada. Quanto à Polícia Federal, as normas do Conselho Nacional de Justiça consagram, como garantia de incolumidade física e psicológica do depoente, o afastamento da equipe policial responsável pela investigação nos atos em que ele é ouvido”, explicou o ministro na nota.

“Tratando-se de depoimento motivado por relato de graves intimidações, a não convocação de agentes policiais seguiu essa mesma diretriz de proteção, e não qualquer escolha de conveniência do gabinete”, acrescentou.

A existência desse depoimento foi revelada pelo jornal O Globo na manhã desta quarta-feira (2), e confirmada posteriormente pelo gabinete do ministro.

Moraes e Vorcaro

De acordo com a equipe de Mendonça, Vorcaro não tratou do ministro Alexandre de Moraes, colega de Mendonça no STF, no depoimento.

“O conteúdo da audiência é resguardado por sigilo legal. Registre-se, apenas, que a informação de que teriam sido abordados temas relacionados ao ministro Alexandre de Moraes não procede”.

Nessa terça-feira (1º), Mendonça tornou públicas as apurações da PF sobre conversas de Vorcaro e seus aliados com Alexandre de Moraes. As citações ao nome de Moraes foram captadas a partir da quebra de sigilo do celular do ex-banqueiro, alvo da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras no Banco Master.

Em uma das mensagens recuperadas, Vorcaro diz ao contato atribuído a Moraes que “estava tentando antecipar os investigadores”. A conversa teria ocorrido no dia 17 de novembro de 2025.

Ainda na noite de ontem (1º), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a nulidade da investigação da PF. Para Gonet, Mendonça investigou Moraes ilegalmente, sem autorização do plenário do STF, ao determinar o aprofundamento da investigação sobre o caso Master para esmiuçar as conversas envolvendo Moraes e o ex-banqueiro.

Relacionadas
29/05/2023 - Brasília - Sessão extraordinária do STF. 20/10/2022 Ministro André Mendonça participa da sessão extraordinária do STF. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Ministro André Mendonça admite encontro com Vorcaro "uma única vez"
Brasília (DF), 14/10/2025 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
PGR pede anulação de investigação sobre conversas de Moraes e Vorcaro
29/05/2023 - Brasília - Sessão extraordinária do STF. 20/10/2022 Ministro André Mendonça participa da sessão extraordinária do STF. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Mendonça quer levar ao plenário diálogos atribuídos a Vorcaro e Moraes
Edição:
Aline Leal
Operação Compliance Zero Alexandre de Moraes André Mendonça Daniel Vorcaro Banco Master
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Edifício-sede da Procuradoria Geral da República – PGR, em Brasília. Fachada Prédio PGR. Foto: Leobark Rodrigues/Secom/MPF
Justiça PGR defende arquivamento de depoimento sobre suposta ameaça a Vorcaro
qua, 02/09/2026 - 20:54
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Veja como foi a quarta-feira (2) dos candidatos a presidente
qua, 02/09/2026 - 20:53
13/07/2026 - Brasília - Torres do Prédio do Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Senado: oposição obstrui e fim da escala 6x1 não vai a plenário
qua, 02/09/2026 - 20:45
Brasília - 11/08/2026 - Discord: a rede social popular entre jovens. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Discord terá dez dias para apresentar proposta de proteção a usuários
qua, 02/09/2026 - 20:22
Seca em Brasília
Meio Ambiente Aquecimento além de 1,5°C ameaça saúde, agricultura e economia
qua, 02/09/2026 - 20:11
Brasília (DF), 20/02/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Surfista Gabriel Medina surfando. Foto: Brent Bielmann/WSL
Esportes Mesmo com nota 10, Medina é vice-campeão da etapa de Fiji da WSL
qua, 02/09/2026 - 20:10
Ver mais seta para baixo