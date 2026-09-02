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Justiça

Ministro André Mendonça admite encontro com Vorcaro "uma única vez"

Fato teria ocorrido em março de 2025 "por iniciativa do empresário"
Agência Brasil*
Publicado em 02/09/2026 - 10:59
Rio de Janeiro
29/05/2023 - Brasília - Sessão extraordinária do STF. 20/10/2022 Ministro André Mendonça participa da sessão extraordinária do STF. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
© Carlos Moura/SCO/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça divulgou nota, na manhã desta quarta-feira (2), na qual se posiciona em relação a notícias divulgadas na imprensa sobre encontro que manteve com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O gabinete do magistrado distribuiu nota, após reportagem do portal ICL.

A matéria foi publicada um dia depois de o ministro tirar o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre os contatos entre o banqueiro e o ministro Alexandre de Moraes.

Mendonça, que é relator das investigações do caso Master, afirma que recebeu "uma única vez" o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso por suspeita de fraudes financeiras. 

De acordo com o ministro, isso ocorreu em março de 2025, "por iniciativa do próprio empresário", diz a nota. Mendonça afirma ainda que se limitou a ouvi-lo. 

No mesmo mês, o ministro disse que atendeu também o advogado do empresário, e ainda mantém, nos registros do gabinete, os memoriais escritos recebidos por ocasião do encontro.

Na nota, Mendonça alega que o assunto tratado no encontro foi a Suspensão de Tutela Provisória (STP) 976, que estava sob julgamento do STF e que discutia créditos de precatórios de interesse do Banco Master. 

O ministro do Supremo enfatiza que foi contrário à posição defendida pelo ex-banqueiro:

"Registre-se, aliás, que a atuação jurisdicional do ministro foi contrária à posição defendida pelo empresário, em linha com sua posição historicamente defendida em casos semelhantes, conforme se pode verificar nos autos", diz a nota. 

A reportagem do ICL trouxe mensagens e áudios que revelam uma articulação para reunir Vorcaro e Mendonça. Em um dos contatos, o advogado que articulou esse encontro diz ao banqueiro que estava “trabalhando” para ele e que iria levar o ministro a uma alfaiataria. E mandou uma foto junto com Mendonça.

Segundo a reportagem, em outro áudio, o advogado diz que Mendonça queria receber Daniel Vorcaro e que já sabia da situação do Master.

Nesta segunda-feira (1º) foram divulgados trechos de conversas extraídas a partir da quebra de sigilo do celular do ex-banqueiro, que é alvo das investigações da Operação Compliance Zero. A apuração investiga fraudes financeiras no Banco Master. 

 

*Matéria ampliada às 12h16 

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Edição:
Denise Griesinger
Banco Master stf André Mendonça Daniel Vorcaro Operação Compliance Zero
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