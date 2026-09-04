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Justiça

Moraes encaminha a Fachin pedido de investigação contra Mendonça

Decisão reúne relatórios da PF sobre atuação de Mendonça
Agência Brasil
Publicado em 03/09/2026 - 21:34
Brasília - DF
Sessão plenária do STF. Ministro Alexandre de Moraes. Foto: Victor Piemonte/STF
© Victor Piemonte/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou nesta quinta-feira (3) o sigilo de decisão que aponta supostas irregularidades na atuação do ministro André Mendonça na relatoria de processos relacionados às operações Sem Desconto e Compliance Zero.

Moraes encaminhou a decisão e os relatórios de inteligência da Polícia Federal que a fundamentam ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin.

A decisão foi tomada no âmbito do Inquérito 4.781, instaurado em 2019 para apurar notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e outras infrações contra integrantes do Supremo, além de possíveis esquemas de financiamento e divulgação de fake news em massa nas redes sociais.

Na decisão, Moraes determinou que o conjunto de documentos seja encaminhado a Fachin “para as providências que entender necessárias”. Também determinou que a Procuradoria-Geral da República seja comunicada.

Edição:
Maiana Diniz
Alexandre de Moraes André Mendonça Supremo Tribunal Federal stf Edson Fachin Polícia Federal Inquérito 4.781 Operação Sem Desconto Operação Compliance Zero Procuradoria-Geral da República
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