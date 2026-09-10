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Justiça

MPRJ denuncia cinco pessoas por morte de ciclista em Copacabana

Vítima foi agredida com pauladas, socos e chutes, segundo a denúncia
Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/09/2026 - 13:36
Rio de Janeiro
Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos, agredido em Copacabana depois de ser acusado injustamente de furtar uma bicicleta. Foto: Cláudio Rafael Landeiro Moreira/ Arquivo Pessoal
© Cláudio Rafael Landeiro Moreira/ Arquivo Pessoal

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou cinco pessoas pela morte de Claudio Rafael Landeiro Moreira, no Rio de Janeiro, em 12 de agosto. O ciclista foi espancado até a morte depois de ser sido acusado injustamente de furtar uma bicicleta, no bairro de Copacabana, na zona sul da cidade.

O veículo que estava com ele seria da própria irmã. Segundo a denúncia, Davi Santos Machado, Jorge Luiz Ricardo Dias, Felipe Eduardo dos Santos Silva, Ailton José da Silva e Wellington Luiz Santos de Souza agrediram a vítima, com pauladas, socos e chutes.

Eles foram denunciados por homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e dificultação de defesa da vítima.

Quatro dos cinco acusados já estão presos. Apenas Wellington Luiz Santos de Souza é considerado foragido, de acordo com o MPRJ.

A Polícia Civil chegou a indiciar 13 pessoas por participação no crime. As outras oito pessoas foram qualificadas por condutas de menor potencial ofensivo, como omissão de socorro, lesão e exercício irregular da profissão de segurança. Esses casos serão analisados em outros procedimentos, segundo o MPRJ.

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Edição:
Juliana Andrade
Ministério Público do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Ciclista Espancamento
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