logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

MPSP faz operação para aprofundar investigações da Operação Ícaro

Foram cumpridos 2 mandados de prisão e feitas buscas em 47 endereços
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/09/2026 - 13:21
São Paulo
São Paulo (SP), 08/11/2024 - Fachada do Ministério Público de São Paulo. Foto: MPSP/Divulgação
© MPSP/Divulgação

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (3), ação para aprofundar a investigação de uma organização criminosa suspeita de atuar no âmbito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado. A ação é um desdobramento da Operação Ícaro, realizada em agosto de 2025. 

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e realizadas buscas em 47 endereços residenciais, profissionais e empresariais, na capital paulista, na região metropolitana de São Paulo, no interior paulista e no estado de Mato Grosso do Sul. 

Um dos alvos das prisões preventivas foi o suposto líder do núcleo privado da organização que, segundo as apurações, teria repassado aproximadamente R$ 13,6 milhões ao então delegado regional tributário do Butantã entre 2021 e agosto de 2025. Outro alvo atuava na cúpula da estrutura fazendária paulista até maio de 2026. 

Segundo o MPSP, são apurados possíveis crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionados a procedimentos de ressarcimento do ICMS - o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - retido por substituição tributária (ICMS-ST) e de aproveitamento de crédito acumulado. 

As investigações mostraram que o grupo teria transformado um mecanismo tributário legítimo em mercado clandestino, com a negociação de créditos dos contribuintes e de atos administrativos necessários para o reconhecimento e a liberação desses créditos. Os favorecidos ganharam entre 1% e 10% dos créditos fiscais nos episódios investigados. 

No esquema, profissionais particulares captariam contribuintes de grande porte e negociariam facilidades, repassando parte dos honorários a agentes públicos que eram os facilitadores da fraude. A função dos agentes públicos era a de interferir na fiscalização e na tramitação dos procedimentos para acelerá-los ou deferi-los. 

As diligências realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos Financeiros (Gedec) do MPSP, que contou com o apoio de unidades do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Militar, tiveram o objetivo de obter novas provas (documentos, registros financeiros e dispositivos eletrônicos) para dar continuidade às investigações. 

Saiba mais detalhes no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

Relacionadas
São Paulo (SP), 08/11/2024 - Fachada do Ministério Público de São Paulo. Foto: MPSP/Divulgação
MPSP desarticula organização que manipula procedimentos fiscais
09/07/2026 - Brasília - farmácia, drogaria, medicamentos, remédios, saúde, doença, tratamento, paciente, médico, farmacêutico, hospital, clínica, consulta médica, receita médica, prescrição médica, laboratório, comprimido, cápsula, xarope, injeção, vacina, antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, vitaminas, suplemento, sintomas, diagnóstico, exame médico, prevenção, imunização, pressão arterial, diabetes, hipertensão, gripe, febre, dor, alergia, infecção, vírus, bem-estar, higiene, termômetro, antisséptico, medicamentos genéricos, bula, dosagem, automedicação, farmácia 24 horas, assistência farmacêutica. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Conselho pede ao MPSP apuração de venda de medicamentos em máquinas
Edição:
Graça Adjuto
Ministério Público São Paulo Operação ícaro investigações Multimídia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
PAris, 03/09/2026 - Lavagem de Madeleine. Foto: Ulysses Venturin/Lavagem de Madeleine
Cultura Lavagem de Madeleine exalta cultura afro-brasileira em Paris
qui, 03/09/2026 - 15:05
São Paulo (SP), 08/11/2024 - Fachada do Ministério Público de São Paulo. Foto: MPSP/Divulgação
Justiça MPSP faz operação para aprofundar investigações da Operação Ícaro
qui, 03/09/2026 - 13:21
Imagem captada por um drone mostra pessoas caminhando por uma estrada e casas cobertas de lama após enchentes e deslizamentos de terra fatais, em Devighat, distrito de Nuwakot, no Nepal 30 de agosto de 2026 REUTERS/Athit Perawongmetha
Internacional Nepal: número de mortos sobe para 1.280
qui, 03/09/2026 - 12:52
29/05/2023 - Brasília - Sessão extraordinária do STF. 20/10/2022 Ministro André Mendonça participa da sessão extraordinária do STF. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Justiça Mendonça diz que deixará sociedade no Instituto Iter
qui, 03/09/2026 - 12:48
São Paulo (SP), 04/03/2026 - FOTO MONTAGEM DE ARQUIVO - O deputado Federal, Nikolas Ferreira, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master. Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados e Banco Master/Divulgação
Política Em áudio, Nikolas pede ajuda a Vorcaro para liberar ativo de minério
qui, 03/09/2026 - 12:46
Alcaraz no Aberto dos EUA 2 de setembro de 2026 REUTERS/Brendan Mcdermid
Esportes Alcaraz alerta que calendário cheio contribui para lesões de tenistas
qui, 03/09/2026 - 12:28
Ver mais seta para baixo