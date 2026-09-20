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Justiça

Mulher de Moraes nega vínculo pessoal com Vorcaro em viagem de jatinho

De acordo com escritório, vôos foram contratados pela empresa
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/09/2026 - 14:04
Brasília

O escritório de advocacia Barci de Moraes afirmou neste domingo (20) que não há vínculos pessoais nas contratações de viagens de táxi aéreo para os profissionais da banca.

A manifestação foi divulgada após a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, publicar um vídeo que mostra o desembarque do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moares e sua esposa, Viviane Barci, sócia do escritório, no aeroporto Santos Dumond, no Rio de Janeiro, em 22 de agosto de 2025.

De acordo com as imagens, o prefixo do jatinho pertence à Prime Aviation, empresa que já teve o ex-banqueiro Daniel Vorcaro como um de seus sócios.

Antes da decretação da liquidação do Banco Master pelo Banco Central, o escritório prestou serviços jurídicos ao banco.

Em nota à imprensa, o escritório disse que contratou viagens com a Prime Aviation, mas negou que Vorcaro tenha realizado voos com Viviane e o ministro

O escritório negou que a escolha da empresa ocorreu por motivos pessoais.

"A contratação dos serviços de táxi aéreo segue critérios operacionais e não envolve qualquer vínculo pessoal com proprietários de aeronaves ou operadores específicos. A escolha das aeronaves utilizadas cabe às próprias empresas de aviação civil contratadas, neste caso, a Prime Aviation", afirmou o escritório.

A relação entre o Master e o Barci de Moraes veio à tona no ano passado após a imprensa revelar a existência de um contrato de R$ 130 milhões para a prestação de serviços jurídicos, que foram suspensos após a liquidação da instituição.

 

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Edição:
Amanda Cieglinski
Viviane Barci de Moraes Daniel Vorcaro Banco Master stf Alexandre de Moraes
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