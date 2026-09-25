Polícia prende ex-vereadora Veronica Costa, condenada por tortura

Ela foi condenada a mais de dez anos por torturar ex-marido

A ex-vereadora do Rio de Janeiro Veronica Costa foi presa, na noite dessa quinta-feira (24), pela Polícia Civil fluminense. Ela foi condenada por torturar seu ex-marido Marcio Costa, junto com membros da família dela, em 2011. Mais três acusados foram presos.

Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro, para cumprir as condenações criminais definitivas, após trânsito em julgado. Ela foi condenada a dez anos e oito meses de prisão.

De acordo com a polícia, os quatro foram presos pela Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) depois de um trabalho de inteligência e diligências feito por agentes. Os acusados estavam em uma casa no Vale das Videiras, na região serrana fluminense.

Eles eram considerados foragidos e, durante o trabalho de investigação para descobrir seu paradeiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) colaborou com o monitoramento da placa de um dos veículos utilizados durante a fuga.

Ao chegar à delegacia, Veronica Costa disse que não é bandida e nem marginal, que ficou triste com a prisão e que o Poder Judiciário errou.

Veronica Costa foi vereadora da cidade do Rio de Janeiro por cinco mandatos, em um total de 20 anos (de 2001 a 2008 e de 2013 a 2024).