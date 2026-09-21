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Justiça

Preso há 30 anos, Marcinho VP permanece em presídio federal fora do RJ

Extinção de penas levou Justiça rediscutir manutenção da prisão
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/09/2026 - 08:01
Rio de Janeiro
Two armed police officers walk through an almost deserted street in Rio De Janeiro. At least eleven people have died in a police operation against the heads of the Comando Vermelho (Red Command) Criminal organization. (Best possible quality)
© Reuters/Jose Lucena/Proibida reprodução

Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho, permanece recluso em presídio federal fora do Rio. A confirmação unânime da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça ocorreu após serem extintas, em abril, penas que ele cumpria.

No entanto, dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça estadual permanecem em vigor. Diante desse cenário, o Ministério Público do Rio de Janeiro requereu a manutenção cautelar no sistema federal até a conclusão do procedimento que decidirá definitivamente sobre a medida.

O traficante completou, em 2026, 30 anos detido. Atualmente, está no presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

Memória

Processado e condenado por tráfico de drogas e homicídios, Marcinho VP foi preso no fim de agosto de 1996 em Porto Alegre (RS) pela Polícia Civil do Rio.

Em depoimento, Marcinho VP contou que começou a praticar assaltos aos 13 anos, para conseguir dinheiro para comprar roupas de marca. 

Dos roubos passou para o comércio de drogas, ascendeu na hierarquia e logo se tornou um dos líderes do tráfico no Complexo do Alemão, conjunto de favelas da zona norte do Rio de Janeiro e um dos principais redutos do Comando Vermelho.

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Edição:
Talita Cavalcante
Marcinho VP Rio de Janeiro Comando Vermelho
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