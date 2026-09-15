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Justiça

PRTB troca Marçal por Leonardo Avalanche na disputa à presidência

Marçal apresentou carta de renúncia da candidatura a presidente
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil 
Publicado em 15/09/2026 - 16:10
São Luís
Brasília - 14/08/2026 - Candidato Leonardo Avalanche (PRTB), . Foto: Instagram/PRTB
© Instagram/PRTB

O PRTB decidiu substituir Pablo Marçal como candidato na disputa pela Presidência da República. Em seu lugar, entrará na disputa Leonardo Avalanche, que é presidente da sigla.

A decisão pela substituição foi tomada ontem (14) após Marçal apresentar carta de renúncia da candidatura a presidente.

Na última sexta-feira (11), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por unanimidade, indeferir o registro da candidatura de Pablo Marçal à Presidência da República. A Corte Eleitoral aceitou o argumento do Ministério Público Eleitoral (MPE) de que Marçal não estava filiado ao PRTB em abril deste ano, quando terminou o prazo da janela partidária para troca de partido. Até então, ele estava filiado ao União Brasil.

Além disso, Pablo Marçal está inelegível até 2032 por abuso de poder político e econômico durante a campanha para a prefeitura de São Paulo, em 2024.

O dia 14 também era o último prazo legal para a substituição de candidaturas. Para concorrer na cabeça de chapa, Leonardo Avalanche também apresentou renúncia. Ele era o candidato a vice de Marçal.

Com a nova decisão, a chapa terá como candidata a vice-presidente Silvia Helena da Silva Pereira. A nova chapa já aparece na página do TSE.

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Edição:
Carolina Pimentel
eleições 2026 Pablo Marçal Leonardo Avalanche PRTB
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