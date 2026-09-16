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Justiça

Rioprevidência leiloa por R$ 23,3 milhões terreno na Ilha dos Caiçaras

Objetivo é reforçar o caixa, após fundo aplicar no Master
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/09/2026 - 08:18
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 23/01/2026 - Fachada de agência do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Rioprevidência (Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro) – responsável exclusivamente pelo pagamento de servidores estaduais inativos (aposentados) e pensionistas – vendeu um terço do terreno na Ilha dos Caiçaras, na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio.

No local funciona o tradicional Clube dos Caiçaras. O próprio clube arrematou o terreno, no leilão dessa terça-feira (15), pelo lance inicial, de R$ 23,3 milhões. A área do terreno tem 11,3 mil metros quadrados.

A venda ocorreu na sede do Rioprevidência, no centro do Rio, e integra o plano de desinvestimento da carteira imobiliária da autarquia, com o objetivo de reforçar o caixa do fundo previdenciário dos servidores estaduais, após perdas resultantes de investimentos no Banco Master.

No site oficial do Clube dos Caiçaras, a diretoria reforçou que o restante da ilha já pertencia à instituição e que a compra da fatia do estado manteve a regularidade das atividades no local.

A área é ocupada regularmente pelo clube há anos, por meio de instrumentos públicos de autorização de uso, mediante o pagamento mensal da respectiva remuneração ao RioPrevidência. Portanto, o processo anunciado não altera a regularidade da atual ocupação pelo Clube dos Caiçaras.

“É importante registrar, ainda, que a fração objeto do leilão possui características específicas e está sujeita a limitações e condicionantes urbanísticas, ambientais e de uso, compatíveis com a natureza da ilha e com as atividades sociais, esportivas e recreativas aqui desenvolvidas.”

Investimento

O governo do Rio investiu cerca de R$ 3,7 bilhões de recursos do Rioprevidência no Banco Master. A informação foi revelada pela Polícia Federal durante investigações sobre os aportes suspeitos realizados no Banco Master, o que colocou em risco o pagamento dos servidores inativos e pensionistas do governo do estado do Rio.

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Edição:
Talita Cavalcante
Rioprevidência Rio de Janeiro Banco Master
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