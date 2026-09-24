logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF: defesa de Bolsonaro pede suspensão do cumprimento da pena

Pedido foi feito ao ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo
Felipe Pontes – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/09/2026 - 12:23
Brasília
Brazil's former President Jair Bolsonaro stands at his home while under house arrest, amid the final phase of his trial, accused of plotting a coup after his electoral defeat, in Brasilia, Brazil, September 3, 2025. REUTERS/Diego Herculano REFILE - CORRECTING DATE FROM
© Reuters/Diego Herculano/Arquivo/Proibida reprodução

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quinta-feira (24) ao ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão do cumprimento da pena de 27 anos e três meses a qual foi condenado por liderar uma tentativa de golpe de Estado. 

A Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro em setembro do ano passado, e o ex-presidente foi preso em novembro. Posteriormente, em março, ele teve concedida a prisão domiciliar humanitária, em razão de problemas de saúde, e cumpre pena em sua casa no bairro do Jardim Botânico, em Brasília. 

O pedido da defesa foi feito no processo de revisão criminal do caso da trama golpista, aberto em maio e que foi distribuído para a relatoria de Nunes Marques, integrante da Segunda Turma do STF. O processo ainda não foi a julgamento. 

O principal argumento dos advogados é o de que Bolsonaro não poderia ter sido julgado pela Primeira Turma, colegiado composto por apenas cinco ministros, e sim pelo plenário do STF, que possui 11 ministros. Atualmente, uma cadeira vaga com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. 

O ponto foi levantado diversas vezes ao longo do julgamento da trama golpista, mas foi sempre rejeitado pela Primeira Turma. Agora, a defesa tenta que o tema seja analisado pelos demais ministros. 

Para os advogados, os crimes imputados a Bolsonaro teriam sido cometidos durante o exercício da Presidência da República, o que atrairia a competência exclusiva do plenário do Supremo. Eles argumentam que o julgamento por uma das turmas, um colegiado menor, se mostra “inadmissível, ilegal e inconstitucional”. 

“A continuidade da execução da pena durante a tramitação da revisão criminal pode produzir dano irreparável”, diz a peça protocolada pela defesa.

“A liberdade indevidamente suprimida não se recompõe. Ainda que a revisão criminal venha a ser julgada procedente, o tempo de encarceramento já cumprido por força de acórdão viciado não poderá ser restituído em sua integralidade”. 

Os advogados querem que a execução da pena seja suspensa até o julgamento definitivo da revisão criminal. 

“A competência do Plenário para processar e julgar o presidente da República integra um regime jurídico-constitucional específico, marcado pela centralidade institucional do cargo, pelos efeitos possíveis do recebimento da denúncia e pela excepcionalidade da jurisdição penal originária no ápice do Judiciário", acrescenta a defesa de Bolsonaro. 

 

Relacionadas
Fachada do Supremo Ttribunal Federal. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência
Zambelli pede ao STF salvo-conduto para vir ao Brasil votar na mãe
Deputado Eduardo Bolsonaro durante sessão de posse dos deputados federais para a 56a Legislatura.
Ministério da Justiça demite Eduardo Bolsonaro por abandono de cargo
Brasília (DF), 16/09//2025 - Senador, Flávio Bolsonaro durante entrevista. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Mendonça incluiu Flávio Bolsonaro como investigado no caso Dark Horse
Edição:
Amanda Cieglinski
Jair Bolsonaro Golpe de Estado trama golpista stf Kássio Nunes Marques
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 24/09/2026 - Trecho de obra da Via Dutra. Foto: Ricardo Stuckert/Arquivo/PR
Geral Ampliação da Via Dutra no Grande Rio deve ser concluída em um ano
qui, 24/09/2026 - 15:31
Eleições muncipais no Rio de Janeiro
Justiça TRE-SP alerta: derramamento de santinhos é crime eleitoral
qui, 24/09/2026 - 15:28
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
qui, 24/09/2026 - 15:18
24/09/2026 - e-Título deve ser baixado até sábado antes das eleições. Foto: TRE-DF/Divulgação
Justiça Prazo para baixar e validar e-Título termina no dia 3 de outubro
qui, 24/09/2026 - 14:32
Brasília (DF) - Ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, teve seus direitos políticos cassados e ficará 12 anos inelegível. Foto: Pedro França/Agência Senado
Justiça TSE nega registro de candidatura de Arruda ao governo do DF
qui, 24/09/2026 - 13:56
Posto de combustível
Economia Subsídio de R$ 2,12 ao diesel deve ser mantido por 30 dias
qui, 24/09/2026 - 13:15
Ver mais seta para baixo