logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF provocou mal-estar cívico na população, diz Cármen Lúcia

Ministra foi favorável à votação separada sobre denúncias
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/09/2026 - 20:04
Brasília
Brasília (DF), 15/09/2026 - Ministra Cármen Lúcia durante sessão do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
© Rosinei Coutinho/STF

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), lamentou a exposição negativa da Corte nas últimas semanas, em função das denúncias de envolvimento de magistrados do tribunal no caso do Banco Master. A manifestação da magistrada ocorreu nesta terça-feira (15), durante julgamento que decidiria sobre a abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, por sua suposta relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

"Estou nesta sessão, como talvez muitos de meus colegas, em estado de profunda consternação e tristeza. Hoje, um dos colegas me dizia se eu estava aborrecida com alguma coisa, mas eu disse que estava triste. Não apenas pelo tema que nos traz aqui, mas porque este Supremo Tribunal Federal, guarda da Constituição, por determinação nela expressa, provocou, acho, um mal-estar cívico em todas as cidadãs e cidadãos brasileiros nestes últimos dias", afirmou a ministra.

Segundo Cármen Lúcia, houve uma espetacularização desse caso, o que fez grande mal à sociedade, que deveria estar discutindo os rumos do país em meio ao processo eleitoral. "Poder Judiciário existe para tranquilizar o povo, e nós geramos intranquilidade, essa é a minha percepção. Inebriamos o sentimento de justiça da cidadania estes últimos dias", apontou.

A sessão acabou sendo suspensa, após um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Com isso, a análise do caso não tem data para ser retomada. O placar parcial do julgamento ficou em 4 votos a 3 a favor da análise separada sobre a conduta de Moraes e os atos praticados pelo então relator do caso Master, ministro André Mendonça, que encaminhou denúncias contra o colega e outras autoridades, incluindo o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

A própria ministra Cármen Lúcia acompanhou a decisão do presidente do STF, Edson Fachin, de votar em separado as denúncias contra Mendonça e Moraes. O mesmo entendimento foi seguido pelos ministros Luiz Fux e pelo próprio Mendonça, formando a maioria parcial.

Já os votos pelo julgamento conjunto foram proferidos por Gilmar Mendes, formulador da questão de ordem, além de Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. Como Dino pediu vista, sua posição a favor do julgamento em separado não foi considerada no placar.

Voto de Luiz Fux

Antes do voto de Cármen Lúcia, o ministro Luiz Fux também registrou a posição a favor do julgamento em separado das suspeitas envolvendo Moraes e Mendonça.

"Não há mais tênue conexão entre essas duas petições. Uma alega abuso de autoridade [de Mendonça] e outra alega atos supostamente ilícitos praticados por um membro dessa corte [Moraes]. Uma coisa é abuso de autoridade, outra é essa investigação. Não há causas penais, não há processo criminal, não há inquérito", disse.

"O que houve foi uma divergência entre dois ministros para deliberar sobre determinados fatos. No meu modo de ver, a presidência foi instada a compor essa divergência e o fez pela via administrativa que o Regimento [do STF] lhe faculta", acrescentou Fux.

Entenda

O relatório com menções a Moraes veio à tona em 1º de setembro, quando o ministro André Mendonça levantou o sigilo sobre o documento. O ato desencadeou uma crise institucional sem precedentes no STF, com a divulgação recíproca de relatórios comprometedores e pedidos mútuos de investigação.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a Fachin a anulação do relatório parcial. O órgão argumenta que o documento é irregular porque Mendonça permitiu que a investigação avançasse sobre um ministro do Supremo sem comunicar isso ao presidente da Corte ou ao plenário.

A PGR sugere que isso pode representa direcionamento por parte de Mendonça, entre outros argumentos. O nome do procurador-geral da República, Paulo Gonet, contudo, também aparece nas mensagens que a PF diz terem sido enviadas por Vorcaro a Moraes.

O relatório divulgado por Mendonça apresenta 52 mensagens que os investigadores dizem ter sido enviadas por Daniel Vorcaro a Alexandre de Moraes. Nelas, o ex-banqueiro aparenta ter uma relação de proximidade com o ministro.

Em um trecho do que aparenta ser uma conversa, Vorcaro sugere ter enviado para a consideração de Moraes um contrato de R$ 131 milhões do Master com o escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro.

Em outro trecho, Vorcaro parece buscar junto a Moraes informações sobre uma operação iminente para prendê-lo. Segundo a PF, as mensagens foram enviadas entre 2023 e 17 de novembro de 2025, data em que o ex-banqueiro foi preso preventivamente.

Em defesa apresentada na madrugada desta terça (15), o ministro negou ter cometido qualquer tipo de irregularidade e classificou o relatório que contém supostas mensagens enviadas pelo ex-banqueiro a ele como inconstitucional e ilegal.

Reação

Alexandre de Moraes divulgou, em 2 de setembro, o que disse ser um relatório de inteligência também da PF, no qual se sugere que Mendonça possa ter direcionado as investigações da Operação Compliance Zero para atingir desafetos políticos.

O documento, contudo, não é assinado nem contém o timbre da corporação, além de trazer na capa o alerta de que o material foi produzido como uma conjectura e "sem valor probatório".

Moraes pediu a Fachin a abertura de investigação contra Mendonça por suspeita de abuso de autoridade, improbidade administrativa e crime de responsabilidade. O presidente do Supremo marcou o julgamento deste pedido para 23 de setembro.

Relacionadas
Brasília (DF), 15/09/2026 - Ministro Flávio Dino durante sessão do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Flávio Dino pede vista de julgamento sobre Moraes e Mendonça
Brasília (DF), 15/09/2026 - Ministro Cristiano Zanin durante sessão do STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
Zanin: não dá para investigar Moraes sem julgar atos de Mendonça
Brasília (DF), 15/09/2026 - Ministro Gilmar Mendes durante sessão do STF. Foto: Alejandro Zambrana/STF
Mendonça acompanha Fachin e vota por julgamento separado de Moraes
Edição:
Juliana Andrade
crise no STF Cármen Lúcia stf Banco Master Daniel Vorcaro Alexandre de Moraes André Mendonça Operação Compliance Zero
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 15/09/2026 - Projetos no Congresso Nacional ameaçam indígenas. Foto: Cimi/Divulgação
Direitos Humanos Maioria dos projetos no Congresso ameaçam indígenas, diz pesquisa
ter, 15/09/2026 - 21:25
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Veja como foi a terça-feira (15) dos candidatos a presidente
ter, 15/09/2026 - 21:19
Buenos Aires, 15/09/2026 - Lance de jogoe entre Platense e Fluminense pela Copa Libertadores da América. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC
Esportes Fluminense leva susto, mas é 1º classificado à semi da Libertadores
ter, 15/09/2026 - 21:17
Brasília - DF - 15/09/2026- Manifestação na esplanada dos ministério durante sessão do STF. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Entenda: STF encerra sessão sem definir casos sobre Moraes e Mendonça
ter, 15/09/2026 - 20:37
Brasília (DF), 15/09/2026 - Ministra Cármen Lúcia durante sessão do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça STF provocou mal-estar cívico na população, diz Cármen Lúcia
ter, 15/09/2026 - 20:04
Brasília (DF), 15/09/2026 - Livro com textos de Pierre Verger. Foto: Arlete Soares/Instituto Çarê
Cultura Livro com textos de Pierre Verger será lançado amanhã em São Paulo
ter, 15/09/2026 - 19:47
Ver mais seta para baixo