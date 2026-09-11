logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF retoma julgamento da Lei da Ficha Limpa com voto de Gilmar Mendes

Dino pede destaque e julgamento seguirá em plenário presencial
Marcelo Brandão - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/09/2026 - 18:04
Brasília
Brasília (DF), 25/09/2025 - Ministro Gilmar Mendes durante sessão do STF. Foto: Antônio Augusto/STF
© Antônio Augusto/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento da Lei da Ficha Limpa nesta sexta-feira (11), com a liberação do voto do ministro Gilmar Mendes. O magistrado havia pedido vista, o que interrompeu o julgamento, ocorrido em ambiente virtual.

Mendes votou pela validade das alterações feitas pelo Congresso Nacional nas eleições deste ano. A Corte julga uma ação protocolada pela Rede Sustentabilidade para derrubar a Lei Complementar 219 de 2025, que reduziu a contagem dos prazos de inelegibilidade.

Entre as principais mudanças, a lei unificou em 12 anos o prazo máximo de inelegibilidade para políticos condenados em diversas ações por improbidade administrativa.

A lei também mudou o marco de contagem do prazo de inelegibilidade de oito anos para políticos condenados. Pelo texto aprovado pelo Congresso, os oito anos devem contar a partir da condenação, e não após o cumprimento da pena, como ocorre atualmente.

Após a reabertura do julgamento, com a divulgação do voto de Gilmar, o ministro Flávio Dino pediu destaque do julgamento. Com isso, a apreciação da ação será feita em Plenário, presencialmente. Ainda não há data marcada para a sessão ocorrer.

Votos

Em seu voto a favor da validade das alterações feitas pelo Congresso, Gilmar Mendes propôs ainda uma modulação nos prazos por 18 meses, retornando ao texto original. Nesse prazo, diz Mendes em seu voto, o Congresso poderia reapreciar a matéria.

Até o momento, o placar da votação está em 2 votos a 1 contra as alterações. Os votos contra foram proferidos pela ministra Cármen Lúcia e Luiz Fux.

 

Relacionadas
O ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, é liberado do presídio de Benfica onde foi preso, durante a Operação Secretum Domus
TRE-RJ indefere registro de Garotinho para candidato a governador
Rio de Janeiro (RJ), 27/02/2024 – Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) coleta dados biométricos de eleitores na Central do Brasil, no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
TRE-RJ vai oferecer transporte gratuito na eleição em 3 localidades
Brasília (DF) - Ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, teve seus direitos políticos cassados e ficará 12 anos inelegível. Foto: Pedro França/Agência Senado
TRE indefere candidatura de José Roberto Arruda ao governo do DF
Edição:
Amanda Cieglinski
Lei da Ficha Limpa stf Gilmar Mendes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 09/07/2025 - Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, durante audiência na Comissão de Segurança da Câmara. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Andrei Rodrigues nega que PF tenha monitorado ministro André Mendonça
sex, 11/09/2026 - 19:51
Brasília (DF), 16.08.2023 - Ministro Cristiano Zanin participa da sessão plenária. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Justiça Zanin reitera pedido de acesso a dados de celular de Vorcaro
sex, 11/09/2026 - 19:46
Brasília (DF), 17/08/2026 - Pablo Marçal é o candidato a Presidência da República pelo partido PRTB. Foto: Renato Pizzutto/Band
Política TSE rejeita por unanimidade o registro de candidatura de Pablo Marçal
sex, 11/09/2026 - 19:39
PAris, 03/09/2026 - Lavagem de Madeleine. Foto: Ulysses Venturin/Lavagem de Madeleine
Cultura Padre impede Lavagem da Madeleine, celebração afro-brasileira em Paris
sex, 11/09/2026 - 19:08
Brasília (DF), 28/08/2018 - Projeto Pequenos Olhares. Foto: COB/Divulgação
Saúde Oftalmologistas alertam para uso de telas e a miopia em crianças
sex, 11/09/2026 - 19:05
29/05/2023 - Brasília - Sessão extraordinária do STF. 20/10/2022 Ministro André Mendonça participa da sessão extraordinária do STF. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Justiça Mendonça diz ter divulgado todo conteúdo disponível no caso Master
sex, 11/09/2026 - 18:58
Ver mais seta para baixo