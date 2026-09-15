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Justiça

TRE-RJ indefere 15 candidaturas por indícios de vínculos criminosos

Maioria das candidaturas é para o cargo de deputado estadual
Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/09/2026 - 08:03
Rio de Janeiro
07/07/2026 - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, em operação de março de 2026 — Foto: Divulgação/MP-SP
© Divulgação/MP-SP

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TER-RJ) já indeferiu registros de 15 candidatos à eleição deste ano, por entender que há indícios de vínculos com organizações criminosas. A maioria das candidaturas é para o cargo de deputado estadual (11).

Também há três postulantes a deputado federal e um a suplente de senador.
 
Oito desses candidatos tiveram o registro indeferido apenas na sessão de segunda-feira (14). Cinco deles pela aplicação da tese de “milícia de gravata”, que abrange as organizações criminosas voltadas à prática de crimes contra a administração pública.
 
Os demais tiveram o registro de candidatura indeferidos por suspeita de envolvimento com milícias – organizações paramilitares que impõem controle armado sobre comunidades fluminenses.
 
Outros sete candidatos já tinham tido o registro indeferido também por envolvimento com milícias em julgamentos anteriores.
 
De acordo com o presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, por meio de nota divulgada pelo tribunal, não há qualquer tolerância da Corte com a atuação do tráfico de drogas e das milícias.

"[O tribunal] agiu com rigor para proteger a democracia. Não é possível permitir que as organizações criminosas se apossem das estruturas de poder do estado pela via eleitoral.”

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Edição:
Talita Cavalcante
TRE Rio de Janeiro milícia crime organizado
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