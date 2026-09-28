logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

TSE recebeu mais de 50 mil denúncias de propaganda irregular

São Paulo lidera ranking com 10,3 mil denúncias pelo aplicativo Pardal
Iara Balduino – repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/09/2026 - 20:39
Brasília
16/07/2026 - Brasília - Tribunal Superior Eleitoral - TSE . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Desde o início da campanha para as eleições gerais de 2026, a Justiça Eleitoral já recebeu 51.395 denúncias de propaganda irregular por meio do aplicativo Pardal, um sistema eletrônico criado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para receber esse tipo de ocorrência.

Lideram o ranking São Paulo (10.388), seguido por Bahia (5.969), Minas Gerais (4.635) e Pernambuco (3.505). Os estados com menor quantidade de denúncias são Tocantins (74), Roraima (104) e Piauí (172).

O principal tipo de ocorrência (43,78%) está relacionada a propagandas irregulares ou fora dos padrões em vias públicas. Em seguida vêm as propagandas irregulares em propriedade particular (11,94%), como a pintura de muros fora dos padrões aceitos pelo TSE, e publicidade em bens públicos. Isso inclui murais em prédios públicos ou publicidade institucional.

Durante o período eleitoral esse tipo de publicidade só é permitido em situação excepcional e com autorização da Justiça Eleitoral.

Há também denúncias por propaganda irregular na internet, jornais, revistas e emissoras de rádio e televisão; além de materiais gráficos, como adesivos de carros em tamanho maior que o permitido.

Até agora a Justiça Eleitoral transformou 27% das denúncias recebidas em processos.

Pardal

O aplicativo Pardal pode ser baixado de forma gratuita nas lojas virtuais Google Play para celulares Android e App Store para iPhones. Clique aqui para saber mais sobre como baixar o software.

Para acessar o aplicativo é preciso fazer login com a senha do e-título ou da plataforma Gov.br. O nome do autor da denúncia é mantido em sigilo.

Além de descrever a irregularidade, o denunciante pode anexar fotos, vídeos, áudios ou endereços eletrônicos relacionados.

Nos casos em que a denúncia não se encaixar no escopo do Pardal, a pessoa será encaminhada para canais como o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral (Siade) ou o Ministério Público Eleitoral (MPE) do estado.

 

Relacionadas
São Paulo (SP) 06/10/2024 - Movimentação de eleitores na 1ª Zona Eleitoral no bairro da Bela Vista, EMEF Celson Leite Ribeiro Filho. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
TSE recebe mais de mil denúncias nos primeiros dias de campanha
Edição:
Denise Griesinger
Justiça Eleitoral eleições 2026 propaganda eleitoral aplicativo pardal Propaganda irregular
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Confira como foi a segunda-feira (28) dos candidatos a presidente
seg, 28/09/2026 - 21:37
O Município do Rio Grande foi atingido por um forte temporal na madrugada desta segunda-feira (21), provocando danos em diferentes regiões da cidade e mobilizando equipes da 21/09/2026 - Prefeitura desde as primeiras horas do dia. De acordo com a Defesa Civil Municipal, os ventos chegaram a 113,7 quilômetros por hora, acompanhados de chuva intensa. Nas últimas 12 horas, foram registrados 36 milímetros de precipitação. Foto: Pref. RS/ Divulgação
Meio Ambiente Temporais em Santa Catarina e Rio Grande do Sul afetam 4,8 mil casas
seg, 28/09/2026 - 21:27
16/07/2026 - Brasília - Tribunal Superior Eleitoral - TSE . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça TSE recebeu mais de 50 mil denúncias de propaganda irregular
seg, 28/09/2026 - 20:39
Adolescentes olham para as telas de seus celulares em Paris 20 de fevereiro de 2026 REUTERS/Manuel Ausloos
Justiça Sociedade civil rebate Anatel sobre internet grátis na eleição
seg, 28/09/2026 - 20:12
título de eleitor digital,e-Título
Justiça Zanin libera acesso gratuito a sites da Justiça Eleitoral nas eleições
seg, 28/09/2026 - 20:03
Leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com um dispositivo de respiração artificial.
Saúde Lei define padrões de qualidade a hospitais particulares
seg, 28/09/2026 - 19:57
Ver mais seta para baixo