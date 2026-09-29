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Justiça

Universidade de Lisboa concentra maior número de eleitores em 2026

Instituição tem 78.833 pessoas aptas a votar em 207 seções
Vitor Abdala – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/09/2026 - 14:11
Rio de Janeiro
A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) . Foto: fdulisboa/ Instagram
© fdulisboa/ Instagram

A Universidade de Lisboa, na capital portuguesa, é o local de votação que reunirá o maior número de eleitores no próximo domingo (4). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 78.833 pessoas estão registradas para votar nas 207 seções instaladas em três prédios da instituição de ensino em Portugal.

No Brasil, o maior local de votação fica na cidade de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), onde 17.639 pessoas estão aptas a votar.

De acordo com o Consulado do Brasil em Lisboa, a maioria dos eleitores registrados na Universidade de Lisboa votará no prédio da Faculdade de Direito (34.144). Também haverá urnas na Faculdade de Letras que poderá receber até 28.892 eleitores e na Reitoria, onde há 15.797 eleitores inscritos.

O segundo maior local de votação também fica em Portugal: o Instituto Superior de Engenharia (Isep), da cidade do Porto, com 47.676 eleitores registrados.

Localizado na cidade de Miami, nos Estados Unidos, o Kendall Campus do Miami Dade College, é o terceiro maior polo de votação para a eleição presidencial deste ano, com 40.066 eleitores.

No Brasil e no exterior, 158,7 milhões de eleitoras e eleitores votarão em 94.836 locais de votação, dos quais 39 possuem apenas um eleitor registrado, de acordo com a base de dados do TSE.

 

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Edição:
Denise Griesinger
eleições 2026 Universidade de Lisboa Portugal
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