logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Congestionamento no sistema de dados gerou atraso na apuração, diz TSE

Protocolo foi acionado para garantir a segurança
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 22:14
Brasília
Brasília - 04/10/2026 - O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, junto com outros ministros, durante entrevista coletiva para falar da apuração de 1 turno das eleições no Brasil. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, confirmou neste domingo (4) que houve um atraso na totalização dos votos do primeiro turno das eleições. 

Segundo o ministro, o atraso de uma hora na divulgação dos dados ocorreu por causa de um congestionamento do sistema de dados da Corte. 

Por volta das 19h, a totalização nacional dos votos para presidente da República ficou travada no patamar de 64%. A totalização foi retomada por volta das 20h, quando a contagem passou para 84%.  

“O que ocorreu foi um congestionamento de dados. A cada eleição, nós somos surpreendidos com alguma intercorrência, o que é natural para quem lida com sistemas complexos e tão variados˜, afirmou. 

De acordo com o presidente, quando o problema foi detectado pela equipe de tecnologia da informação do tribunal, um protocolo foi acionado para garantir a segurança do sistema. 

“A princípio, não se sabe se isso foi derivado de outro problema. O que a nossa TI constatou foi um fluxo [de dados] superior ao normal, e esse congestionamento gerou um atraso”, completou. 

 

Matéria em atualização 

Relacionadas
Brasília (DF), 04/10/2026 - Candidatos a Presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. Foto: Arte/Agência Brasil
Lula e Flávio vão disputar 2º turno para presidente da República
Brasília (DF), 04/10/2026 - Eleitores comparecem às seções eleitorais na manhã deste domingo para participar do primeiro turno das Eleições 2026. As imagens mostram o momento da votação nas salas onde estão instaladas as urnas eletrônicas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Seis estados e o DF terão segundo turno para governador
Edição:
Sabrina Craide
eleições 2026 urnas eletrônicas TSE Kassio Nunes Marques
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 11/12/2019 - Deputado Eduardo Braide durante sessão da Câmara dos Deputados. Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Política Maranhão elege Eduardo Braide governador no primeiro turno
dom, 04/10/2026 - 22:15
Brasília - 04/10/2026 - O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, junto com outros ministros, durante entrevista coletiva para falar da apuração de 1 turno das eleições no Brasil. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça Congestionamento no sistema de dados gerou atraso na apuração, diz TSE
dom, 04/10/2026 - 22:14
Brasília (DF), 04/10/2026 - Eleições 2026. Candidatos ao governo do Espírito Santo. Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini. Foto: Arte/Agência Brasil
Política Espírito Santo terá 2º turno entre Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço
dom, 04/10/2026 - 22:06
Jerônimo Rodrigues. Foto: Gov BA/Divulgação
Política Jerônimo é reeleito governador no primeiro turno na Bahia
dom, 04/10/2026 - 22:05
Senador Cleitinho. Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Política Cleitinho Azevedo é eleito governador de Minas Gerais no 1º turno
dom, 04/10/2026 - 21:52
Brasília (DF), 04/10/2026 - Eleitores comparecem às seções eleitorais na manhã deste domingo para participar do primeiro turno das Eleições 2026. As imagens mostram o momento da votação nas salas onde estão instaladas as urnas eletrônicas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Seis estados e o DF terão segundo turno para governador
dom, 04/10/2026 - 21:50
Ver mais seta para baixo