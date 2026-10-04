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Justiça

Eleição segue normal e sem sinal de interferência externa, diz Marques

Presidente do TSE destacou que não há grandes problemas com urnas
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 16:05
Brasília
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Nunes Marques, participa de cerimônia em Brasília, 4 de setembro de 2026. REUTERS/Adriano Machado
© REUTERS/Adriano Machado/Proibida reprodução

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, disse neste domingo (4) não haver grandes obstáculos ou ocorrências durante a realização das eleições deste ano. Ele afastou suspeitas de interferências estrangeiras no processo eleitoral brasileiro.

“Estamos a quase três horas do fim da votação e tudo tem funcionado na maior tranquilidade e transparência possível”, disse o ministro em entrevista coletiva na sede do TSE, em Brasília. 

Questionado, o presidente do TSE disse que nenhum relatório da Polícia Federal (PF), da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e ou de qualquer outro órgão trouxe indicativos de que o processo eleitoral possa ser alvo de ameaças externas ou do crime organizado.

"Até o momento, não temos um indicativo concreto de interferência internacional”, afirmou o ministro.

Nunes Marques frisou ainda que o temor da disseminação de deepfakes - vídeos hiper-realistas fabricados por inteligência artificial - também não se concretizou, sem ocorrências de repercussão significativa. 

O ministro também destacou que não há registro de grandes problemas com o sistema eletrônico de votação, ainda que 1.121 urnas tenham precisado ser substituídas em todo o país, o equivalente a 0,2% dos 499.248 equipamentos empregadas na votação. “Não há votação manual no país”, afirmou Nunes Marques.

Os maiores problemas ocorreram no Paraná, apontou o presidente do TSE, estado que foi atingido por fortes chuvas e ventos na manhã deste domingo, com o registro de queda de energia em 140 municípios.

Em relação às ocorrências policiais, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou o registro, até as 13h, de 313 crimes eleitorais e quatro crimes comuns. Ao todo, foram apreendidos R$ 108 mil e quatro armas, bem como 13 veículos. Quatro pessoas foram presas.

A maior parte das ocorrências foi registrada em Minas Gerais (43), no Rio Grande do Sul (36) e em Sergipe (26). A maioria dos crimes eleitorais está relacionada à propaganda irregular (130) e boca de urna (69).  

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Juliana Andrade
eleições 2026 TSE Nunes Marques urnas eletrônicas
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