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Justiça

No estado de São Paulo, 32 urnas com problemas são substituídas

TRE-SP preparou 114.605 urnas eletrônicas para 1º turno das eleições
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 10:06
Brasília
Brasília (DF), 03/10/2026 - Mesários montam urnas eletrônicas em uma escola pública para o primeiro turno das eleições, que será realizado no dia 4 de outubro de 2026. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

Boletim divulgado por volta das 9h30 de hoje (4) pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) informa que as eleições no estado estão transcorrendo bem, dentro da normalidade. No total, 32 urnas eletrônicas apresentaram algum problema e precisaram ser substituídas por outras.

Oito urnas com problema foram detectadas na capital paulista e o restante, no interior do estado.

Ao todo, o TRE-SP preparou 114.605 urnas eletrônicas para serem utilizadas no primeiro turno. A estrutura inclui também as urnas de contingência, que são equipamentos mantidos de prontidão para eventuais substituições técnicas ao longo da votação.

Desde as 8h da manhã, os eleitores do estado de São Paulo estão votando em primeiro turno para presidente da República e governador do estado, além dos cargos legislativos de senador e deputados estadual e federal.

O estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com mais de 34,1 milhões aptas a votar, o que corresponde a cerca de 21,4% do eleitorado nacional.

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Edição:
Maria Claudia
eleições 2026 São Paulo urnas com problema urnas substituídas
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