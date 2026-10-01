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Justiça

Fachin nega pedido para afastar Dino de ações sobre Flávio Bolsonaro

Dino relata ação sobre emendas parlamentares para Dark Horse
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/10/2026 - 16:34
Brasília
Sessão plenária do STF. Na foto o presidente Edson Fachin. Foto: Gustavo Moreno/STF
© Gustavo Moreno/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, rejeitou pedido para afastar o ministro Flávio Dino do julgamento de processos contra o senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL).

Em decisão assinada nesta quinta-feira (1°), Fachin negou seguimento a uma arguição de suspeição protocolada pelo candidato. 

Para Flávio, Dino deveria ser declarado suspeito para atuar como relator da investigação que trata da suposta utilização de emendas parlamentares para bancar o filme Dark Horse, a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, e de ações eleitorais, por ter ligação pessoal com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

O despacho está em segredo de Justiça e os detalhes da decisão não foram divulgados.

Processos

Dino é relator da ação que apura se o deputado federal Mário Frias (PL-SP) enviou emendas de R$ 2 milhões ao Instituto Conhecer Brasil, uma entidade ligada à produtora audiovisual Go Up Enterteinment, responsável pelas gravações do filme Dark Horse.

O parlamentar é apontado como produtor-executivo do filme.

Nesta semana, Dino também suspendeu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que barrou postagens que ligaram Flávio Bolsonaro a um projeto de lei para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil. 

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Edição:
Carolina Pimentel
stf Flávio Dino Flávio Bolsonaro Dark Horse Edson Fachin
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