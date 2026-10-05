logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Kassio diz que não há alerta de interferência nas eleições brasileiras

Presidente do TSE destacou transparência e normalidade do pleito
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 22:57
Brasília
Brasília - 04/10/2026 - O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, junto com outros ministros, durante entrevista coletiva para falar da apuração de 1 turno das eleições no Brasil. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo (4) que não foi constatada nenhuma intercorrência no primeiro turno das eleições que possa ser caracterizada como interferência estrangeira no pleito. 

Em coletiva de imprensa para apresentar um balanço sobre o trabalho da Justiça Eleitoral durante o dia de votação, o presidente disse que observadores internacionais que acompanharam o pleito confirmaram a transparência e a normalidade das eleições.

“Não tivemos nenhuma intercorrência grave, os riscos climáticos [foram] afastados, e não tivemos nenhum alerta dos diversos setores do TSE acerca de interferência estrangeira. Não constatamos nenhum tipo de intervenção” afirmou. 

Mais cedo, o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, confirmou que a corporação abriu uma investigação para apurar a suposta interferência estrangeira no pleito. 

Na semana passada, a Advocacia-Geral da União (AGU) acionou a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigar o suposto financiamento do governo de Donald Trump para interferir nas eleições brasileiras e deslegitimar o Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida foi anunciada após o jornal inglês The Guardian informar que o governo dos Estados Unidos destinou US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,1 milhões) para promover uma campanha contra o Supremo.
 

Relacionadas
Brasília - 04/10/2026 - O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, junto com outros ministros, durante entrevista coletiva para falar da apuração de 1 turno das eleições no Brasil. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Congestionamento no sistema de dados gerou atraso na apuração, diz TSE
São Paulo (SP) 24/09/2026 - O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) , durante demonstração para a imprensa do fluxo de votação das Eleições 2026. Além de uma apresentação sobre o chamado “derrame de santinhos” e o novo provimento da Corregedoria do Tribunal que disciplina a fiscalização e a repressão desse crime eleitoral. O evento realizado na sede do TRE-SP. Urna Eletrônica . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Veja os 20 estados onde o governador foi eleito no 1º turno
Brasília (DF), 04/10/2026 - Eleitores comparecem às seções eleitorais na manhã deste domingo para participar do primeiro turno das Eleições 2026. As imagens mostram o momento da votação nas salas onde estão instaladas as urnas eletrônicas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Seis estados e o DF terão segundo turno para governador
Edição:
Sabrina Craide
eleições 2026 TSE
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 04/10/2026 - Eleitores comparecem às seções eleitorais na manhã deste domingo para participar do primeiro turno das Eleições 2026. As imagens mostram o momento da votação nas salas onde estão instaladas as urnas eletrônicas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Quando será o segundo turno das eleições? Veja a data
dom, 04/10/2026 - 23:25
Brasília (DF), 04/10/2026 - Início das votações na escola COC. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Justiça TSE vai trabalhar para diminuir a abstenção no segundo turno
dom, 04/10/2026 - 23:06
Brasília - 04/10/2026 - O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, junto com outros ministros, durante entrevista coletiva para falar da apuração de 1 turno das eleições no Brasil. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça Kassio diz que não há alerta de interferência nas eleições brasileiras
dom, 04/10/2026 - 22:57
SAO PAULO, BRAZIL - OCTOBER 4: Sao Paulo State Governor and candidate for re-election, Tarcisio de Freitas (Republicanos), casts his vote at Colegio Miguel de Cervantes in the Morumbi neighborhood of Sao Paulo, Brazil on October 4, 2026. Julia Ju / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Política Reeleito em SP, Tarcísio promete mais entregas para o próximo mandato
dom, 04/10/2026 - 22:31
São Paulo (SP) 24/09/2026 - O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) , durante demonstração para a imprensa do fluxo de votação das Eleições 2026. Além de uma apresentação sobre o chamado “derrame de santinhos” e o novo provimento da Corregedoria do Tribunal que disciplina a fiscalização e a repressão desse crime eleitoral. O evento realizado na sede do TRE-SP. Urna Eletrônica . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Veja os 20 estados onde o governador foi eleito no 1º turno
dom, 04/10/2026 - 22:28
Brasília (DF), 25/03/2024 - Deputado Federal Elmano de Freitas. Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Política Ceará reelege Elmano governador no primeiro turno
dom, 04/10/2026 - 22:24
Ver mais seta para baixo