logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

TRE-RJ suspende porte de arma e autoriza inquérito contra deputado

Após discussão, Alexandre Knoploch deve manter distância de comitê
Agência Brasil
Publicado em 01/10/2026 - 20:16
Rio de Janeiro

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) suspendeu o porte de arma do deputado estadual e candidato à reeleição Alexandre Knoploch (PL) até 5 de outubro, após o primeiro turno das eleições. A decisão foi tomada após uma discussão envolvendo o parlamentar e integrantes da campanha à reeleição do deputado estadual Flávio Serafini (Psol).

Alexandre Knoploch também deverá entregar à Polícia Federal, no prazo de 24 horas após ser notificado, todas as armas de fogo registradas no nome dele.

Além disso, o TRE-RJ autorizou a abertura de inquérito policial, que deverá ser supervisionado pelo tribunal, com prazo inicial de 30 dias para a conclusão. O deputado também está proibido de acessar ou frequentar o comitê de campanha do deputado estadual Flávio Serafini (Psol) até o dia 5 de outubro. 

Knoploch também está proibido de manter contato, por qualquer meio, diretamente ou por intermédio de outra pessoa, inclusive pelas redes sociais, com Serafini e Maria de Lourdes do Carmo, conhecida como Maria dos Camelôs, candidata a segunda suplente de senadora pelo Psol. A restrição também vale para integrantes das campanhas dos candidatos.

A decisão não impede, no entanto, que Knoploch frequente as dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para garantir o exercício do mandato parlamentar.

Entenda

Na segunda-feira (28), Knoploch fazia propaganda eleitoral na Praça Saens Peña, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, quando se envolveu em uma discussão com integrantes da campanha de Serafini.

Segundo a notícia-crime e a petição apresentada pela Procuradoria Regional Eleitoral, houve uma discussão, com provocações de ambos os lados.

Ainda segundo os documentos apresentados à Justiça Eleitoral, Knoploch retirou do bolso um recipiente de spray de pimenta e o disparou contra pessoas que estavam na calçada, entre elas idosos. Em seguida, teria ameaçado os presentes e exibido uma arma de fogo que carregava sob a camiseta. A polícia foi acionada.

Procurado pela reportagem, Knoploch afirmou que já havia se manifestado sobre o episódio nas redes sociais. Em um vídeo publicado na internet, o deputado disse que entregou as armas à Polícia Federal e que cumprirá a determinação de manter distância do comitê do Psol.

Relacionadas
16/07/2026 - Brasília - Tribunal Superior Eleitoral - TSE . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
TSE decide que Globo não poderá exibir cadeira vazia em debate
Sessão plenária do STF. Na foto o presidente Edson Fachin. Foto: Gustavo Moreno/STF
Fachin defende democracia e livre escolha dos eleitores
Brasília (DF), 02/06/2025 - Defensoria Pública da União DPU em Brasília. Foto: DPU/Divulgação
Defensoria Pública da União fará plantão nos dias de votação
Edição:
Aline Leal
Alexandre Knoploch TRE-RJ eleições 2026 Eleições
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Homem é preso ao tentar invadir a sede do STF em Brasília
qui, 01/10/2026 - 20:26
Logo da Agência Brasil
Justiça TRE-RJ suspende porte de arma e autoriza inquérito contra deputado
qui, 01/10/2026 - 20:16
16/07/2026 - Brasília - Tribunal Superior Eleitoral - TSE . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça TSE decide que Globo não poderá exibir cadeira vazia em debate
qui, 01/10/2026 - 20:10
Sessão plenária do STF. Na foto o presidente Edson Fachin. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Fachin defende democracia e livre escolha dos eleitores
qui, 01/10/2026 - 20:06
Lito Sousa, influenciador especialista em aviação. Reprodução: Lito/Instagram
Geral Morre o piloto e youtuber Lito Sousa, aos 59 anos
qui, 01/10/2026 - 19:46
Brasília (DF), 02/06/2025 - Defensoria Pública da União DPU em Brasília. Foto: DPU/Divulgação
Justiça Defensoria Pública da União fará plantão nos dias de votação
qui, 01/10/2026 - 19:36
Ver mais seta para baixo