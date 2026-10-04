logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Tribunal Eleitoral de Minas vai apurar uso de celular por Zema na urna

Presidente do TRE cita sucessão de erros durante voto de candidato
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 12:53
Brasília
São Paulo (SP), 21/08/2026 - O candidato a presidência da República , Romeu Zema, faz campanha na rua 25 de Março. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), Carlos Henrique Perpétuo Braga, afirmou que o uso de celular pelo presidenciável Romeu Zema (Novo) durante a votação na urna vai ser apurado pelas autoridades eleitorais.

“Nós vamos apurar os fatos e, uma vez apurados pelo juiz eleitoral, isso chegando ao nosso conhecimento do tribunal, nós tomaremos as providências. Quero dizer também que os mesários foram devidamente instruídos também para evitar isso. Então, se isso aconteceu, foi uma sucessão de equívocos, para dizer o mínimo, que nós apuraremos”, afirmou o chefe do TRE de Minas

Em coletiva de imprensa na manhã deste domingo (4), o presidente do TRE-MG lembrou que usar celular na cabine de votação é um crime eleitoral.

“Em primeiro lugar, valem as regras e as regras dizem que não é possível usar o celular na cabine de votação. Isso não é possível, isso é irregular, isso caracteriza crime. Isso pode inclusive gerar pena de detenção”, acrescentou.

O candidato a presidente da República Romeu Zema justificou à imprensa que entrou com o celular na cabine de votação porque não teria sido informado para deixar o aparelho antes de votar.

“Eu ando com o celular o dia todo, né? Ele é quase como se fosse um dedo. Ninguém me lembrou ali e eu fui votar normalmente, mas isso não afetou em nada o meu voto, a minha forma de votar. Não fotografei nada, não fiz nada com o celular ali. Fui só votar mesmo”, disse Zema.

O parágrafo único artigo 91-A da Lei das Eleições (Lei 9.504 de 1997) determina que “fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras, dentro da cabina de votação”.

O uso do celular na cabine pode ser interpretado como uma violação do sigilo do voto, que prevê pena de prisão de até dois anos, segundo o Artigo 312 do Código Eleitoral (Lei 4.737 de 1965).

Relacionadas
São Paulo (SP), 04/10/2026 - Eleitores comparecem às seções eleitorais na manhã deste domingo para participar do primeiro turno das Eleições 2026. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Eleitores têm até as 17h para escolher candidatos
São Paulo (SP), 04/10/2026- Início das votações na UNIP Vergueiro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cerca de 158,7 milhões de eleitores vão às urnas em todo o país
Brasília (DF), 30/06/2023 - O ministro Kássio Nunes Marques durante sessão que retoma o julgamento da ação (Aije nº 0600814-85) que pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e de Walter Braga Netto, candidatos à Presidência da República nas Eleições 2022. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Decisão de Nunes Marques recoloca Deltan na disputa pelo Senado no PR
Edição:
Maria Claudia
Romeu Zema eleições 2026 TRE-MG Carlos Henrique Perpétuo Braga
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 21/08/2026 - O candidato a presidência da República , Romeu Zema, faz campanha na rua 25 de Março. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Tribunal Eleitoral de Minas vai apurar uso de celular por Zema na urna
dom, 04/10/2026 - 12:53
São Paulo (SP), 04/10/2026 - Eleitores comparecem às seções eleitorais na manhã deste domingo para participar do primeiro turno das Eleições 2026. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Eleitores têm até as 17h para escolher candidatos
dom, 04/10/2026 - 12:49
Brasília (DF), 04/10/2026 - Início das votações na escola COC. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Política Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real pela Agência Brasil
dom, 04/10/2026 - 12:41
Brasília (DF), 30/06/2023 - O ministro Kássio Nunes Marques durante sessão que retoma o julgamento da ação (Aije nº 0600814-85) que pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e de Walter Braga Netto, candidatos à Presidência da República nas Eleições 2022. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Decisão de Nunes Marques recoloca Deltan na disputa pelo Senado no PR
dom, 04/10/2026 - 12:22
Brasília (DF), 04/10/2026 - Eleitores comparecem às seções eleitorais na manhã deste domingo para participar do primeiro turno das Eleições 2026. As imagens mostram o momento da votação nas salas onde estão instaladas as urnas eletrônicas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Candidato vence no 1º turno se ganhar mais de 50% dos votos válidos
dom, 04/10/2026 - 12:20
São Paulo (SP), 04/10/2026- Pessoas justificando seu voto no inicio das Eleições. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política O que acontece se eu não votar? Saiba como justificar e evite multas
dom, 04/10/2026 - 12:14
Ver mais seta para baixo