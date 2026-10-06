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Justiça

TSE: dados sobre comparecimento de eleitores estão em processamento

Atualização será finalizada até o dia 11 de outubro
André Richter - Repórter da Agência Brasil 
Publicado em 06/10/2026 - 19:12
Brasília
Brasília (DF), 04/10/2026 - Pessoas chegam para votação das Eleições 2026 na Unieuro. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta terça-feira (6) que os dados de comparecimento, ausência e justificativa dos eleitores no primeiro turno estão em processamento e não representam situação definitiva.

A manifestação do Tribunal foi divulgada após eleitores que votaram no último domingo (4) encontrarem em seus cadastros a mensagem “faltou”, após acessarem o serviço de justificativa eleitoral.

Após reclamações nas redes sociais, o TSE alterou a mensagem para constar que os dados estão “em processamento”.

De acordo com o tribunal, o processamento dos dados será finalizado até o dia 11 de outubro.

A atualização vale para as informações sobre comparecimento, ausências, justificativas e presença de mesários.

Pelas regras eleitorais, a emissão da certidão de quitação eleitoral pela internet e pelo e-Título está suspensa entre os dias 5 e 11 de outubro, período em que ocorre o processamento.

A partir de 12 de outubro, o documento eletrônico, que comprova o comparecimento do eleitor, poderá ser emitido.

 

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Edição:
Sabrina Craide
eleições 2025 TSE primeiro turno
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