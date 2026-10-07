logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

TSE marca para quinta-feira julgamento que pode definir eleição no Rio

Resultado pode decidir se Douglas Ruas será declarado eleito
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/10/2026 - 21:43
Brasília
Brasília (DF), 04/10/2026 - Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, durante o início da apuração dos votos das eleições de 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para a próxima quinta-feira (8), às 10h, o julgamento que vai decidir se o candidato ao governo do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos) pode desistir de um recurso apresentado ao tribunal.

O resultado do julgamento também pode definir se o candidato Douglas Ruas (PL) pode ser declarado eleito no primeiro turno para comandar o governo estadual. 

Na sexta-feira (2), antes da votação, o ministro entendeu que os votos de Garotinho não poderiam ser considerados válidos e deveriam constar como anulados sub judice no primeiro turno, realizado no último domingo (4).

Em seguida, a defesa de Garotinho desistiu do recurso protocolado contra a decisão do ministro. 

Conforme decisão da Justiça Eleitoral do Rio, Garotinho está inelegível por ter sido condenado por ato doloso de improbidade administrativa em 2018.

Se a solicitação de desistência for aceita, os votos de Garotinho podem ser anulados definitivamente.

Com isso, uma nova totalização dos votos será determinada, e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) poderá proclamar que Douglas Ruas foi eleito no primeiro turno.

Com a nova contagem, Ruas passará a obter mais de 50% dos votos válidos, excluídos brancos e nulos, regra principal para que um candidato seja declarado vencedor no primeiro turno.

Ruas obteve 4.271.199 votos, equivalentes a 49,27% dos votos válidos, e Eduardo Paes (PSD) conseguiu 3.706.984 votos válidos (42,76%).

Garotinho recebeu 274.411 votos (3,17%). O nome dele continuou na urna porque a decisão do TRE-RJ que barrou o candidato foi tomada após o fechamento do sistema da urna eletrônica. 

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 04/10/2026 – Eleitores votam em seções eleitorais na Igreja Metodista, em Vila Isabel. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
OAB-RJ defende decisão rápida do TSE para eleições no estado
Brasília (DF), 04/10/2026 - Eleitores comparecem às seções eleitorais na manhã deste domingo para participar do primeiro turno das Eleições 2026. As imagens mostram o momento da votação nas salas onde estão instaladas as urnas eletrônicas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
TSE desmente alegação de fraude na apuração dos votos
Brasília (DF), 04/10/2026 - Pessoas chegam para votação das Eleições 2026 na Unieuro. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
TSE: dados sobre comparecimento de eleitores estão em processamento
Edição:
Valéria Aguiar
TSE Julgamento eleições 2026 Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 04/10/2026 - Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, durante o início da apuração dos votos das eleições de 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça TSE marca para quinta-feira julgamento que pode definir eleição no Rio
ter, 06/10/2026 - 21:43
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena acumula para R$ 100 milhões; confira os números sorteados
ter, 06/10/2026 - 21:38
01/10/2026 - Como parte das atividades de observação pré-eleitoral antes das Eleições Gerais no Brasil, o chefe da Missão de Observação Eleitoral da OEA #OEAnoBrasil se reuniu com a equipe de especialistas para conhecer vários aspectos que antecedem o domingo, 4 de outubro. A #MOE_OEA analisa temas como organização e logística eleitoral, implementação de tecnologia, justiça eleitoral, financiamento político-eleitoral, violência, campanhas, mídia e comunicação digital, entre outros. Foto: @OEA_oficial/ X
Política OEA elogia eleição no Brasil, mas aponta preocupação com desinformação
ter, 06/10/2026 - 21:31
Rio de Janeiro (RJ), 04/10/2026 – Eleitores votam em seções eleitorais na Igreja Metodista, em Vila Isabel. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Política OAB-RJ defende decisão rápida do TSE para eleições no estado
ter, 06/10/2026 - 20:56
Trabalho escravo
Direitos Humanos Governo inclui 82 empregadores na lista suja do trabalho escravo
ter, 06/10/2026 - 20:51
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Justiça CNJ e BC assinam acordo para disciplinar pagamento de precatórios
ter, 06/10/2026 - 20:48
Ver mais seta para baixo