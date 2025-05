Seca é mais intensa em três regiões, revela Agência Nacional de Águas

As regiões Sul, Sudeste e Nordeste registraram uma intensificação da seca no mês de abril de 2025, na comparação com o mês anterior (março), aponta a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). No período,12 estados foram afetados pelo fenômeno.

As informações são da última atualização do Monitor de Seca, que também apontou que a região Nordeste foi a que teve a situação mais severa, com o registro de seca grave em 29% de seu território. Os estados onde houve o agravamento da condição são Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe.

Tanto em estados onde houve agravamento da seca, quanto em estados estáveis houve casos em que todo o território foi atingido. Alagoas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul registraram essa condição. Nas outras unidades da federação, os percentuais de área afetada variam entre 27% a 96%.

O Amazonas lidera com a maior área atingida pela seca, seguido pelos estados da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. A área total do país atingida pela seca em abril foi de 4,67 milhões de km², que equivale a mais da metade do território brasileiro.

Chuvas

De acordo com os dados do Monitor de Seca, sete estados passaram por um abrandamento da falta de água em abril. Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins registraram mais chuvas, na comparação com março deste ano. Já o Acre, Distrito Federal, Espírito Santo e Santa Catarina se mantiveram estáveis na comparação com março.

No período, as regiões Centro-Oeste e Norte tiveram um abrandamento da condição, com redução de área atingida. No Sudeste, a extensão de onde o fenômeno foi observado também diminuiu, apesar de a seca ter se intensificado nas áreas onde a continuou ocorrendo. No Nordeste a área com seca aumentou, enquanto na região Sul se manteve estável, ainda presente em 90% do território.

O estado do Pará foi o único que se manteve estável e sem registrar seca entre esses dois meses, já Rondônia e Roraima com o registro de chuvas se livraram do fenômeno em abril.