Crianças Sabidas traz ciência e sustentabilidade em novo episódio

O segundo episódio da temporada Trilhinhas Amazônicas do podcast Crianças Sabidas estreou neste sábado (21), na Radioagência Nacional, com explicações acessíveis de pesquisadores sobre diferentes trabalhos científicos que estão sendo feitas na Amazônia.

Tecnologias avançadas, como o sistema LIDAR, estão transformando a arqueologia ao revelar estruturas e cidades antigas escondidas sob a floresta, o que demonstra um urbanismo indígena de milhares de anos atrás. O arqueólogo Eduardo Neves, da USP, conta, no episódio, como essa tecnologia revela vestígios do passado que permaneciam invisíveis.

O Crianças Sabidas também destaca o papel fundamental dos povos indígenas e quilombolas na preservação das áreas, e como a sabedoria tradicional tem sido essencial para orientar as pesquisas. O biólogo Emiliano Ramalho compartilha seu trabalho no monitoramento da biodiversidade acústica e comportamental dos animais na floresta, usando tecnologia para entender o impacto do desmatamento.

Já a cientista Luciana Gatti, do Inpe, revela que, atualmente, parte da Amazônia está emitindo mais gases do que absorvendo, um sinal de que a floresta está perdendo sua capacidade de regular o clima. As variações regionais e o aumento acelerado da temperatura durante as secas severas representam ameaças diretas ao ecossistema e à economia local, impactando o turismo, como o famoso encontro das águas em Manaus.

Turismo sustentável

Para fortalecer a sustentabilidade, o episódio destaca iniciativas de turismo de base comunitária, com exemplos liderados por Pedro Nassar, no Instituto Mamirauá, e Ilana Ribeiro, no Quilombo Mumbuca, que promovem a conservação e o desenvolvimento econômico integrando as comunidades locais. Eles mostram a importância de práticas responsáveis, enquanto a especialista Isabel Grimm alerta para o papel do turismo na emissão de gases.

Por isso, a busca por modelos sustentáveis, como a sociobioeconomia, apresentada por Valcleia dos Santos Lima, da Fundação Amazônia Sustentável, surge como uma alternativa viável para valorizar os recursos naturais sem destruí-los.

A série Trilhinhas Amazônicas é uma parceria da Radioagência Nacional com a Agência Brasil. O roteiro é baseado nas reportagens de Rafael Cardoso e no podcast Trilhas Amazônicas.

Crianças Sabidas é uma produção original da Radioagência Nacional, um serviço público de mídia da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Você pode ouvir os outros episódios do Crianças Sabidas no site da Radioagência Nacional.