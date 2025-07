Aumenta risco em barragem de rejeitos, e Brumadinho evacuará área

O município de Brumadinho, em Minas Gerais, voltou a figurar entre os que temem situações de emergência causadas por barragens de mineração. De acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM), dez famílias estão em área considerada perigosa segundo o plano de cuidados da Barragem BA1, que atende a uma mina da empresa Emicon Mineração e Terraplanagem Limitada.

A estrutura era considerada de Risco Emergencial 1 e foi reclassificada pela agência, em concordância com o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas Gerais, a Defensoria Pública estadual, a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e a prefeitura.

Segundo a ANM, foram encontradas condições de estabilidade marginal na estrutura da barragem, mas estudos conduzidos por auditores e projetistas indicam que os resultados obtidos não podem ser considerados conclusivos, devido a insuficiência nas investigações geotécnicas. Será contratada uma empresa independente para nova análise, e a elevação do nível de emergência de Nível 1 para Nível 2 foi adotada como "medida preventiva" para resguardar a vida das pessoas que ocupam a Zona de Autossalvamento, informou, em nota, a agência.

As avaliações descartaram risco iminente de rompimento, o que permitirá uma evacuação planejada.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

No sistema de pesquisa georreferenciada da ANM, a barragem aparece como de risco elevado, assim como de risco potencial elevado. O volume atual do reservatório é de 914.500,00 metros cúbicos (m3) distribuídos em área de altura máxima de 37 metros de altura. Esta área não faz parte do complexo de mineração no qual uma barragem de rejeitos rompeu-se em 2019, deixando 270 mortos e atingindo o Rio Paraopeba.

Segundo o boletim mensal do Grupo Educação, Mineração e Território da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em junho deste ano, o estado de Minas Gerais tinha 24 barragens com nível de alerta ou emergência acionados, nas quais há um total de 1 milhão de metros cúbicos de rejeitos. O estado tinha, então 20 barragens em nível de alerta.

Minas Gerais tem ainda 77 barragens em níveis de emergência, das quais 69 são em nível 1, entre as quais, a própria BA-1; sete em Nível de Emergência 2 e duas em Nível de Emergência 3, no qual há risco de colapso. Essas barragens são a de Serra Azul, da empresa ArcellorMittal,em Itatiaiuçu, e a de Forquilha III, da Vale, em Ouro Preto.

Nem todas as barragens no Nível 1 são consideradas como em nível de alerta ou de emergência acionado, com risco potencial de dano, portanto. No Brasil, são 97 barragens com NA ou NE nestas condições. O estado com mais barragens em tal situação é Minas Gerais, com 33. Mato Grosso tem 19; São Paulo, dez; Amapá, sete e Bahia, também sete.

Os demais estados têm menor número de barragens nessas condições.

Segundo o Grupo Educação, Mineração e Território da UFMG, das 97 barragens com destaque para nível de alerta ou de emergência, 55 têm potencial alto de dano.