Lula critica incentivos financeiros ao setor de combustíveis fósseis

Em discurso na última sessão da cúpula do Brics, no Rio de Janeiro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou os incentivos dados pelo mercado à produção de petróleo e gás. Segundo ele, no ano passado, os 65 maiores bancos do mundo concederam 869 bilhões de dólares em financiamentos ao setor.

"Oitenta por cento das emissões de carbono são produzidas por menos de 60 empresas. A maioria atua nos setores de petróleo, gás e cimento. Os incentivos dados pelo mercado vão na contramão da sustentabilidade", disse o presidente.



O presidente brasileiro destacou também que é preciso triplicar energias renováveis e duplicar a eficiência energética, uma vez que o aquecimento global ocorre "em ritmo mais acelerado que o previsto".

Financiamento

Lula falou ainda sobre a Declaração-Quadro sobre Finanças Climáticas do Brics, que está sendo lançada nesta segunda-feira (7), que, segundo ele, "apresenta fontes necessárias e modelos alternativos para o financiamento climático".

O Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que será lançado na COP30, em novembro, em Belém, é outra aposta de financiamento, ao remunerar serviços desses ecossistemas para o planeta, de acordo com Lula.

O presidente afirmou que, dez anos depois do Acordo de Paris, ainda faltam recursos para uma "transição justa e planejada".