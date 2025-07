Pescadores tiram 46 toneladas de lixo em baías de Guanabara e Sepetiba

Pescadores e catadores de caranguejo retiraram mais de 46 toneladas de resíduos nas baías de Guanabara e de Sepetiba, no Rio de Janeiro, entre junho de 2024 e julho de 2025. A iniciativa ocorreu por meio da Operação LimpaOca, liderada pela ONG Guardiões do Mar, em convênio com a Transpetro.

A operação faz parte do Projeto Do Mangue ao Mar e se estenderá até setembro deste ano. Até agora, a limpeza foi feita em 13 hectares: quatro na Baía de Guanabara e nove em Sepetiba.

Na Baía de Guanabara, o trabalho é feito na chamada “Ilha de Lixo”, que fica a cerca de 20 quilômetros dos manguezais da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A ilha é chamada assim por concentrar plásticos, pneus, sofás e outros dejetos. Até o momento, foram retirados 42.886 quilos de resíduos. Participaram 84 pescadores e catadores de três comunidades do entorno (Saracuruna/Caxias, Suruí e Guia de Pacobaíba/Magé).



Na Baía de Sepetiba, a ação acontece na Ilha da Madeira, também na Região Metropolitana. Foram coletados 3.177 quilos de resíduos, com participação de 21 caiçaras.

A operação também garante renda extra aos pescadores e catadores durante o período de defeso do caranguejo-uçá, de outubro a dezembro, quando é proibida a captura do crustáceo. A atividade é uma das principais fontes de renda para comunidades tradicionais pesqueiras. Quem participa da coleta recebe uma bolsa-auxílio, que é custeada pela Transpetro.

“Com a retirada desse lixo dos manguezais, estamos contribuindo para que o ambiente realize os seus serviços ecossistêmicos de forma mais eficiente, fomentando a sociobiodiversidade. E, utilizando a mão de obra dos pescadores e catadores de caranguejo, também contribuímos com a socioeconomia”, disse o gerente operacional do Projeto Do Mangue ao Mar, Rodrigo Gaião.

Os materiais mais encontrados na operação foram:

Plástico - 38.347 kg de resíduos

Produtos têxteis - 3.277 kg de resíduos

Borracha - 1.977 kg de resíduos

Vidro - 1.264 kg de resíduos

Madeira - 662 de resíduos

Material de pesca - 21 kg de resíduos

Metal - 4 kg de resíduos

Materiais mais encontrados na operação foram plástico e produtos têxteis. Foto: Rodrigo Campanário/Divulgação

Operação LimpaOca

A limpeza dos manguezais da Baía de Guanabara foi idealizada pelo catador de caranguejo Adílio Campos, da Ilha de Itaoca, em 2001, e se tornou uma ação contínua da ONG Guardiões do Mar.

De acordo com o presidente da ONG, Pedro Belga, a limpeza garante maior segurança aos pescadores e catadores de caranguejo nos manguezais, por causa da retirada de materiais como ferro, seringas, vidros e itens cortantes, que podem ocasionar graves acidentes.

“Muito além de catar lixo, são disseminados conhecimentos e promovidas boas práticas para esta parcela da sociedade que entende, na prática, que o manguezal, além da importância ambiental, é sua principal fonte de renda. Sem mangue, sem peixe”, disse Pedro Belga.

“Poucos imaginam, mas é enorme a quantidade de vida que ainda existe aqui. Temos colhereiros-rosas, golfinhos, lontras. Todos dependem de nós e nós deles. Por isso não desistimos”, disse Alaido Malafaia, da Cooperativa Manguezal Fluminense.

O presidente da Associação de Catadores de Caranguejo de Magé (ACCAM), Rafael dos Santos, destaca ainda que as ações de limpeza impactam o turismo de base comunitária.