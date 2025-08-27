logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Agricultura familiar receberá R$ 60 milhões para produção de bioinsumo

Recursos não reembolsáveis serão liberados pelo BNDES
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 27/08/2025 - 08:10
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 24/12/2024 - Bioinsumos na agricultura e agropecuária. Foto: Governo do Pará/Divulgação
© Governo do Pará/Divulgação

O setor de produção de alimentos saudáveis vai receber R$ 60 milhões em recursos não reembolsáveis destinados a cooperativas da agricultura familiar, através do BNDES Bioinsumos. De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), os recursos objetivam a produção e “multiplicação de bioinsumos acessíveis e replicáveis”.

Feitos a partir de microrganismos, resíduos vegetais, orgânicos, os bioinsumos são importantes na fertilização do solo e promoção da agricultura sustentável. Eles também atuam como predadores de pragas e promovem o crescimento, o desenvolvimento e a saúde dos sistemas agrícolas, animais, aquícolas e florestais. A iniciativa conta com o apoio técnico da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

A ideia é incentivar a produção e multiplicação de bioinsumos em unidades industriais ou semi-industriais, possibilitando a “transição tecnológica para o uso de bioprodutos de forma integrada a agroecossistemas na produção de alimentos saudáveis”. Para isso, o BNDES fará uma chamada pública, com prioridade para as regiões Norte e Nordeste.

“O BNDES Bioinsumos atende a dois compromissos históricos do governo Lula: além de contribuir com o aumento da produção de alimentos saudáveis, garantindo a segurança e soberania alimentar e nutricional, essa iniciativa fortalece a geração de renda de cooperativas da agricultura familiar, ao ampliar o acesso aos bioinsumos, com menores custos e maior produtividade”, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

*Com informações do BNDES

Relacionadas
Brasília (DF), 24/12/2024 - Bioinsumos na agricultura e agropecuária. Foto: Governo do Pará/Divulgação
Lula sanciona lei sobre uso de bioinsumos na agropecuária
Reuters/Paulo Whitaker/Proibida reprodução
Ministério lança política nacional de bioinsumos na agricultura
Brasília (DF) 20/06/2024 Senador Jaques Wagner durante coletiva após reunião de líderes no Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Regulamentação de bioinsumos é aprovada no Senado e vai à sanção
Edição:
Aécio Amado
BNDES bioinsumos embrapa agricultura familiar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 24/12/2024 - Bioinsumos na agricultura e agropecuária. Foto: Governo do Pará/Divulgação
Meio Ambiente Agricultura familiar receberá R$ 60 milhões para produção de bioinsumo
qua, 27/08/2025 - 08:10
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Violência digital contra mulheres atinge níveis alarmantes
qua, 27/08/2025 - 08:02
The Super Heavy booster returns to its launch pad after the SpaceX Starship continued to space after it was launched on its eighth test at the company's Boca Chica launch pad in Brownsville, Texas, U.S., March 6, 2025. Reuters/Joe Skipper/Proibida reprodução
Internacional Lançamento da SpaceX reabre esperança de voos tripulados para a Lua
qua, 27/08/2025 - 07:55
Iasmin da Silva (mãe) e Rafael de Jesus (filho) - Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Economia Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8
qua, 27/08/2025 - 07:31
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Pé-de-Meia: nascidos em maio e junho recebem 6ª parcela
qua, 27/08/2025 - 07:02
TV Digital
Política Nova tecnologia vai mudar forma como brasileiros assistem televisão
qua, 27/08/2025 - 06:46
Ver mais seta para baixo