logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Bogotá sediará em 21 de agosto segundo diálogo do Balanço Ético Global

Serão debatidas questões éticas sobre os acordos climáticos globais
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/08/2025 - 15:20
Brasília
Brasília (DF), 08/08/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante entrevista coletiva para comentar os vetos ao projeto de lei do licenciamento ambiental. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O segundo diálogo do Balanço Ético Global (BEG) ocorrerá em Bogotá, na Colômbia, no próximo dia 21 de agosto, e será conduzido pela ex-presidente da República do Chile, Michelle Bachelet. A iniciativa reunirá representantes da sociedade civil da América do Sul e Central e do Caribe para reflexões éticas sobre os acordos climáticos globais.

De acordo com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o objetivo é trazer ponto de vista das mulheres, dos jovens, dos cientistas, das lideranças religiosas, de povos e comunidades tradicionais, de diferentes setores da sociedade para o que está sendo feito e o que precisa ser feito para limitar o aumento da temperatura média do planeta a 1,5 ºC em relação aos níveis pré-industriais, principal meta do Acordo de Paris.

Serão debatidos os acordos climáticos que visam, por exemplo, triplicar a energia renovável, duplicar a eficiência energética, fazer a transição para o fim do desmatamento e do uso dos combustíveis fósseis. “Que ações éticas deixaram de ser feitas para que a gente chegasse aonde chegamos com uma situação já de emergência climática?”, questiona Marina Silva.

A iniciativa é um dos círculos de mobilização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Ao todo são quatro: Círculo dos Povos, Círculo de Ministro de Finanças, Círculo de Ex-presidentes das COPs e o Círculo do BEG.

A partir de diálogos regionais e diálogos autogestionados serão elaborados seis relatórios com a colaboração da sociedade civil, que serão posteriormente sintetizados em um documento final. Ao todo ocorrerão seis encontros em cada um dos continentes.

Os relatórios regionais serão apresentados até o final de setembro. O relatório síntese deverá ser finalizado até a Pré-COP, que ocorrerá no mês de outubro, em Brasília. “Será encaminhado para o presidente Lula, que levará aos tomadores de decisão líderes globais”, diz a ministra.

O primeiro diálogo foi realizado em Londres, onde, segundo Marina Silva, os participantes trouxeram contribuições sobre contextos locais, importância da ciência no enfrentamento as mudanças climáticas e a necessidade de não tratar a natureza como se fosse um objeto. “Olhar a natureza como o nosso lar comum, no sentido de casa comum de bem-estar, de bem viver”, destacou.

Para a colíder do diálogo da América do Sul e Central e Caribe do BEG, Michelle Bachelet, o diálogo regional será uma oportunidade de trazer aos líderes dos países dessas regiões reflexões que poderão orientar as nações a liderarem não apenas pela biodiversidade, mas também com justiça e ética.

“É um dos grandes pilares do sucesso da COP30. É como se fosse uma bussola ética que vai guiar tanto as negociações quanto a agenda de ação”, destacou a diretora executiva da COP30, Ana Toni.

Relacionadas
Brasília (DF), 13/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 4ª Conferência Nacional de Economia Solidária (CONAES), no Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula diz que já convidou Trump para vir ao Brasil na COP30
Belém (PA) 13/12/2024 – Propaganda da COP 30 no saguão de embarque do Aeroporto Internacional de Belém - Júlio César Ribeiro/Val-de-Cans. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
Colheita de soja, grãos de soja
COP30: agro quer se posicionar como parte da solução, diz associação
Edição:
Juliana Andrade
Bogotá Colômbia Marina Silva Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima Balanço Ético Global cop30 convenção do clima
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 08/08/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante entrevista coletiva para comentar os vetos ao projeto de lei do licenciamento ambiental. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Bogotá sediará em 21 de agosto segundo diálogo do Balanço Ético Global
qui, 14/08/2025 - 15:20
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita e inauguração da nova planta de produção de medicamentos hemoderivados da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás). Parque fabril Hemobrás, Goiana-PE. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula defende Mais Médicos e relação com Cuba após sanção dos EUA
qui, 14/08/2025 - 15:02
06/05/2024 – Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, durante entrevista coletiva. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Padilha chama Trump de inimigo da saúde e afirma que sanção é absurda
qui, 14/08/2025 - 14:53
Venda de mapa da África nas ruas de Bujumbura, Burundi 24/4/2015 REUTERS/Thomas Mukoya
Internacional União Africana pede mapa-múndi que mostre real tamanho do continente
qui, 14/08/2025 - 14:41
Brasília (DF), 10/06/2025 - O ex presidente Jair Bolsonaro chegando para depoimento na 1 turma do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Saiba o que dizem réus da trama golpista em alegações finais ao STF
qui, 14/08/2025 - 13:27
Brasília (DF), 17/03/2025 - Detalhe do uniforma de um médico durante anúncio do ministro da Saúde Alexandre Padilha sobre a expansão do programa mais médicos com a oferta de novas vagas no primeiro edital de 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Entenda a participação de cubanos no programa Mais Médicos
qui, 14/08/2025 - 13:20
Ver mais seta para baixo