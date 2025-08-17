logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Brasil expressa preocupação com debate internacional sobre plásticos

Sessão do comitê que tentava definir regras globais foi suspensa
Agência Brasil
Publicado em 17/08/2025 - 19:52
Brasília
Manaus (AM), 30/05/2025 - Programa instalado em Manaus bonifica catadores para impedir que resíduos plásticos poluam rios da Amazônia. Foto: Sara Rangel/Divulgação
© Sara Rangel/Divulgação

O governo brasileiro lamentou neste domingo (17) a nova suspensão da quinta sessão do Comitê Intergovernamental de Negociação responsável por elaborar um instrumento internacional para combater a poluição por plásticos, inclusive no ambiente marinho. A suspensão ocorreu durante a reunião do comitê, realizada este mês, em Genebra, na Suíça.

De acordo com nota divulgada pelo Itamaraty, "a delegação brasileira participou de forma ativa e construtiva das negociações em Genebra, defendendo posições equilibradas que buscavam conciliar diferentes visões sobre como enfrentar a poluição plástica, em um contexto de polarização entre países".

O Brasil apresentou propostas em áreas estratégicas como financiamento, saúde, cooperação internacional e transição justa, destacando a importância do apoio adequado dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento. Também foi enfatizado o reconhecimento do papel fundamental de catadores e catadoras na cadeia de resíduos.

A defesa de maior proteção aos direitos humanos, incluindo os de povos indígenas, comunidades tradicionais, marisqueiras e pescadores artesanais, foi outro ponto de destaque da atuação brasileira.

Segundo os diplomatas, o avanço nas discussões sobre transição justa foi bem recebido por organizações de trabalhadores e representantes do setor de reciclagem, que reconheceram a valorização da importância social e econômica de milhões de pessoas envolvidas na gestão de resíduos.

Com uma posição intermediária, o Brasil buscou aproximar visões divergentes, especialmente em temas sensíveis como os produtos plásticos de maior impacto poluidor e os riscos à saúde humana. Apesar dos progressos, o tempo disponível não foi suficiente para alcançar consenso global sobre as regras de combate à poluição plástica.

"Após três anos de intensas negociações no âmbito do INC, o Governo brasileiro reitera seu compromisso em seguir engajado nos esforços de negociação com vistas à adoção de um acordo internacional que seja capaz de promover o fim da poluição por plásticos, protegendo o meio ambiente e a saúde humana e incorporando preocupações sociais sob a ótica do desenvolvimento sustentável", encerra a nota do Ministério das Relações Exteriores.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 – Ressaca no mar acumula lixo plástico na praia do Leme, após passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Pesquisadores propõem estratégias de combate ao microplástico no país
Foto de gestante - Mulher em gestação. Foto: Fotorech/Pixabay
Pesquisa brasileira detecta plástico em placentas e cordões umbilicais
Pará 25/03/2025 - Aves fazem ninhos azuis com resíduos plásticos no Pará. Foto: Rádio EBC
Poluição: no Brasil, aves estão fazendo ninhos com resíduos plásticos
Edição:
Juliana Cézar Nunes
Plástico meio ambiente Genebra
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Manaus (AM), 30/05/2025 - Programa instalado em Manaus bonifica catadores para impedir que resíduos plásticos poluam rios da Amazônia. Foto: Sara Rangel/Divulgação
Meio Ambiente Brasil expressa preocupação com debate internacional sobre plásticos
dom, 17/08/2025 - 19:52
Brasília (DF), 17/08/2025 - Ato em memória de mãe Bernadete Pacífico, assassinada há dois anos no quilombo Pitanga dos Palmares. Foto: Associação Quilombo Pitanga dos Palmares/Divulgação
Direitos Humanos Quilombolas celebram memória de Mãe Bernadete e pedem justiça
dom, 17/08/2025 - 19:22
Bruna Takahashi teve três match points contra, mas reagiu e venceu a norte-americana Lily Zhang na finalíssima feminina, conquistando o bicampeonato da Copa Pan-Americana de Tênis de Mesa, em 23/02/2025.
Esportes Takahashi bate australiana em estreia no Europe Smash de tênis de mesa
dom, 17/08/2025 - 19:06
Porto Alegre (RS), 01/05/2025 – Vista aérea de Porto Alegre que a um ano foi atingido por temporais que afetou mais de 400 municípios gaúchos, tiveram bairros inteiros alagados. A maior tragédia climática da história do estado, deixou pelo menos 147 mortos e afetou mais de 2,1 milhões de pessoas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Granizo e ventos de 100km/h devem atingir sul do país nesta semana 
dom, 17/08/2025 - 17:53
Santos (SP) 25/03/2025 - A plataforma P-74, que opera no pré-sal da Bacia de Santos, é uma das que capturam e reinjetam CO2. Foto: André Ribeiro/Agência Petrobras
Economia Federação critica lei que desobriga Petrobras de operar todo o pré-sal
dom, 17/08/2025 - 17:32
Faixas exaltam título mundial do Chelsea, em Londres, no Reino Unido 17/08/2025 Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
Esportes Campeão mundial Chelsea estreia sem gols com Palace na Premier League
dom, 17/08/2025 - 17:30
Ver mais seta para baixo