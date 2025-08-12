logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Clima é maior desafio que humanidade já enfrentou, diz Al Gore

Ex-vice-presidente democrata criticou tarifaço de Trump
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/08/2025 - 19:48
Rio de Janeiro
O ex-vice-presidente dos Estados Unidos e ativista ambiental Al Gore participou do evento “Mudança Climática, Desenvolvimento Sustentável e Democracia”, organizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no Rio de Janeiro.
© Cris Silva/BNDES

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos e ativista ambiental Al Gore (na direita da foto) disse nesta terça-feira (12) que as pessoas em todo o mundo não estão entendendo completamente a seriedade da crise climática que, para ele, é o desafio mais sério que a humanidade já enfrentou.

O político americano participou do evento “Mudança Climática, Desenvolvimento Sustentável e Democracia”, organizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no Rio de Janeiro.

“A gravidade desta crise climática ainda não é totalmente compreendida por um número grande de pessoas. É o desafio mais sério que a humanidade já enfrentou. Alguns diriam que a ameaça de uma guerra nuclear também estaria nessa categoria. Conseguimos lidar com esse risco", disse Al Gore.

“É por isso que a temperatura em São Paulo, em fevereiro, foi de 44 graus Celsius (ºC). É por isso que a temperatura em Bagdá foi de 50 graus hoje, e toda a rede elétrica nacional entrou em colapso. É por isso que todas aquelas pessoas morreram nas enchentes. É por isso que ocorreu a chuva torrencial que atingiu o Rio Grande do Sul há um ano”, complementou.

Al Gore reforçou que más notícias sobre fenômenos climáticos têm sido cada vez mais frequentes, mas disse acreditar em iniciativas que possam mudar esse cenário. A liderança brasileira na COP30 é vista por ele como estratégica para que os países possam chegar a acordos efetivos e reduzir emissões dos gases de efeito estufa.

“Às vésperas da COP30, minha maior esperança é que o mundo acorde para a seriedade do desafio e para o fato de que devemos aproveitar a oportunidade para resolvermos esta crise”, disse o ex-vice presidente dos EUA entre 1993 e 2001, quando governou com Bill Clinton.

“O Brasil sediou a Cúpula da Terra [Rio-92] muito bem. Estou muito otimista de que a COP30 será um sucesso. O que temos que evitar é um impasse, a falta de progresso. Uma das inovações do presidente Lula, liderada pela ministra do Meio Ambiente Marina Silva, é o Global Ethical Stocktake [Balanço Ético Global], que é totalmente novo. O Brasil é a primeira nação a ter uma ideia dessas. E eu acho que é uma inovação brilhante e pessoalmente estou ansioso por isso também”, complementou.

O Balanço Ético Global é uma iniciativa que propõe dar maior protagonismo à sociedade civil nas decisões climáticas. A ideia é promover eventos intercontinentais independentes que reúnam lideranças sociais, culturais, empresariais, científicas e políticas. As contribuições desses encontros farão parte de uma síntese global, que será levada até a presidência da COP30.

Tarifaço de Trump

Democrata, Al Gore voltou a falar de forma crítica sobre o tarifaço imposto pelo governo do republicano Donald Trump ao Brasil. No início de julho, o presidente dos EUA anunciou tarifas de 50% para produtos brasileiros, tendo como justificativa supostas perseguições às big techs estadunidenses e ao aliado Jair Bolsonaro.

Al Gore enfatizou o longo histórico de boas relações entre Brasil e EUA, e chegou a pedir desculpas pelas ações de Donald Trump.

“A relação entre o Brasil e os Estados Unidos não deve ser vista pelas lentes de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, dos seus filhos ou de qualquer um de seus apoiadores. O povo dos Estados Unidos e o povo do Brasil têm uma relação muito longa, maravilhosa e mutuamente benéfica. Isso continuará, aconteça o que acontecer”, disse Al Gore.

“É tradição no meu país que um cidadão não critique seu próprio presidente quando está em um país estrangeiro. Suponho que também seja impróprio da minha parte pedir desculpas por ele [Trump], mas peço desculpas. Estes são tempos perigosos, não apenas nos Estados Unidos”, complementou.

Relacionadas
Brasília (DF) 12/08/2025 - O cientista político norte-americano Steven Levitsky durante evento no seminário Democracia em Perspectiva na América Latina e no Brasil, promovido pelo Senado Federal. Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Brasil defendeu democracia melhor que EUA, diz professor de Harvard
July 11, 2025, Washington, District of Columbia, USA: President DONALD TRUMP speaks to the press before heading to his helicopter for the start of a trip to Texas to review flood damage. (Credit Image: © Andrew Leyden/ZUMA Press Wire)
Trump determina que pessoas em situação de rua saiam de Washington
Colheita de soja, grãos de soja
COP30: agro quer se posicionar como parte da solução, diz associação
Edição:
Vinicius Lisboa
Al Gore Estados Unidos crise climática cop30 BNDES tarifaço Donald Trump
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
06.07.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, posa para Fotografia de família dos Chefes de Estado e de Governo dos países-membros do BRICS, no Museu de Arte Moderna (MAM). Na foto (da esquerda para a direita): Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov; Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi, Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Presidente da Indonésia, Prabowo Subianto; Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa; Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi; Primeiro-Ministro da República Popular da China, Li Qiang; Primeiro-Ministro da República Democrática Federal da Etiópia, Abiy Ahmed Ali; Primeiro-Ministro do Egito, Mostafa Kemal Madbouly e o Ministro das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã, Seyed Abbas Araghchi. Rio de Janeiro - RJ. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Economia Lula diz que não recuou da ideia de moeda própria do Brics
ter, 12/08/2025 - 20:16
Logo da Agência Brasil
Justiça Justiça determina suspensão das redes sociais de Hytalo Santos
ter, 12/08/2025 - 20:07
Brasília, (DF) 03/06/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante entrevista coletiva com jornalistas. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Economia Lula anuncia amanhã R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço 
ter, 12/08/2025 - 19:50
O ex-vice-presidente dos Estados Unidos e ativista ambiental Al Gore participou do evento “Mudança Climática, Desenvolvimento Sustentável e Democracia”, organizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no Rio de Janeiro.
Meio Ambiente Clima é maior desafio que humanidade já enfrentou, diz Al Gore
ter, 12/08/2025 - 19:48
Brasília (DF), 05/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), realizado no Palácio do Itamaraty. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Política Lula envia na quarta ao Congresso projeto que regula redes sociais
ter, 12/08/2025 - 19:32
Brasília (DF), 29/05/2025 - Presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta, durante coletiva à imprensa após a reunião de lideres. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Direitos Humanos Motta promete projeto "efetivo" para proteger crianças nas redes
ter, 12/08/2025 - 19:28
Ver mais seta para baixo