logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Com 47 países confirmados, COP anuncia força-tarefa para acomodações

Miriam Belchior descarta possibilidade de Brasil subsidiar hospedagens
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/08/2025 - 16:05
Brasília
Belém (PA), 24/04/2025 - Obras do Parque da Cidade, em Belém. Foto: Fabiola Sinimbú/Agência Brasil
© Fabiola Sinimbú/Agência Brasil

Uma força-tarefa para tentar solucionar a crise gerada pelos altos preços na oferta de hospedagens para novembro, em Belém (PA), foi anunciada pela secretaria extraordinária e presidência da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), nesta sexta-feira (22).

“Nós estamos atentos e conscientes das preocupações dos países, nós precisamos naturalmente que todos os países consigam vir para a COP, consigam resolver seus problemas de acomodação, então nós anunciamos uma força-tarefa”, declarou o presidente da COP30, embaixador André Correa do Lago.

O trabalho será inicialmente concentrado na oferta aos 72 países integrantes dos grupos dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS, na sigla em inglês) e Países Menos Desenvolvidos (LDCs, na sigla em inglês), para posteriormente ser estendido às demais delegações.

De acordo com Valter Correia, secretário extraordinário da COP30, até o momento, 47 delegações confirmaram a participação com o pagamento das reservas de hospedagem, sendo 39 por meio da plataforma oficial e oito (Arabia Saudita, Egito, Espanha, Japão, Noruega, Portugal, República Democrática do Congo e Singapura) negociadas diretamente com a rede hoteleira ou outras plataformas.

As informações foram divulgadas após uma reunião com o Bureau da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), na qual alguns países apresentaram questionamentos sobre a organização para a conferência global.

>> Buscas de brasileiros sobre COP30 na internet crescem 440% em agosto

Subsídio

Um dos pontos apresentados pelos países foi a solicitação de pagamento de um subsídio brasileiro para hospedagem das delegações, mas a secretária-executiva da Casa Civil da Presidência da República, Miriam Belchior, descartou essa possibilidade.

“Não há como subsidiar delegações de países, inclusive delegações de países mais ricos que o Brasil”.

Brasília (DF), 29/05/2024 - A secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, durante anúncio de novas medidas de apoio à população e à reconstrução do Rio Grande do Sul. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, descarta subsídio. Foto: Marcelo Camargo/Arquivo Agência Brasil

A secretária reforçou que todos os demais planos operacionais de segurança, saúde e transporte estão alinhados ao andamento esperado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e a expectativa é que a parte de acomodação seja resolvida por meio desse esforço que atuará com cada um dos 190 países que demonstraram interesse em participar.

“Nós acreditamos que boa parte dos países estava esperando essa reunião para seguir para o passo seguinte das reservas, então a gente acredita que com esses encontros bilaterais que faremos a gente vai conseguir destravar esse primeiro lote de reservas e a confirmação dos países”.

Segundo os organizadores, alguns ajustes serão promovidos imediatamente para assentar as demandas à oferta da plataforma da COP30, como o desmembramento de blocos de acomodação que cubram períodos menores de diárias.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Navios

Miriam Belchior esclareceu ainda que o governo fez a contratação de transatlânticos para o período oficial da COP30, mas caso haja extensão do período de negociações, as delegações em navios serão remanejadas para a rede hoteleira disponível.

“Entendemos que os cinco primeiros dias da COP serão o pico de acomodações, depois, a tendência é diminuir”, diz.

Relacionadas
Brasília (DF) 19/08/2025 - O ministro do Turismo, Celso Sabino, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Belém tem 53 mil leitos garantidos para COP30, diz ministro do Turismo
Manaus, AM 06/07/2024 Cenas da Amazônia. Por do sol no Rio Negro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Brasil e ONU discutem alternativas para hospedagens na COP30
Belém (PA), 24/04/2025 - Obras do Parque da Cidade, em Belém. Foto: Fabiola Sinimbú/Agência Brasil
Plataforma digital vai reunir hospedagens em hotéis e imóveis na COP30
Edição:
Aécio Amado
cop30 Hospedagens das delegações Belém Força-Tarefa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília, DF 16/10/2023 O Ministério da Justiça e Segurança Pública lança o programa De Boa na Rede. A iniciativa visa combater crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. O ministro da pasta, Flávio Dino, e a coordenadora de Direitos Digitais, Estela Aranha, participam do evento, seguido de entrevista coletiva. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Dino diz que STF não pode ceder a coações, chantagens e ameaças
sex, 22/08/2025 - 16:55
Members of Venezuela’s National Bolivarian Police stand in formation during a military exercise, in Caracas, Venezuela January 23, 2025. Reuters/Gaby Oraa/Proibida reprodução
Internacional Especialistas rejeitam chamar Venezuela de narcoestado, como diz Trump
sex, 22/08/2025 - 16:51
Bogotá, 22/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro dos Presidentes dos Estados Partes do Tratado de Cooperação Amazônica com a Sociedade Civil e Comunidades Indígenas, no Plaza de Armas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Meio Ambiente Lula cobra financiamento robusto para combate às mudanças do clima
sex, 22/08/2025 - 16:06
Belém (PA), 24/04/2025 - Obras do Parque da Cidade, em Belém. Foto: Fabiola Sinimbú/Agência Brasil
Meio Ambiente Com 47 países confirmados, COP anuncia força-tarefa para acomodações
sex, 22/08/2025 - 16:05
Brasília (DF) 23/04/2024 Deputada Carla Zambelli durante coletiva na Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça STF forma maioria para condenar Zambelli pela segunda vez
sex, 22/08/2025 - 15:45
Brasília (DF), 22/08/2025 - Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fala durante cerimônia de anúncio de investimentos para a retomada da indústria hidrelétrica no Brasil. Foto: Tauan Alencar/MME
Economia Governo estuda parceria com Bolívia para nova hidrelétrica binacional
sex, 22/08/2025 - 15:31
Ver mais seta para baixo