logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Em risco de extinção, jacutingas são devolvidas à natureza em SP

Ave típica da Mata Atlântica desapareceu de boa parte do seu habitat
Matheus Crobelatti*
Publicado em 20/08/2025 - 18:17
São Paulo
São Paulo (SP), 20/08/2025 - Ave Jacutinga. Foto: Gabriela França/Divulgação
© Gabriela França/Divulgação

Nesta quarta-feira (20), dez jacutingas foram devolvidas à natureza em São Francisco Xavier, no interior de São Paulo. A espécie corre risco de extinção, classificada como “em perigo” pela Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN). A ave típica da Mata Atlântica desapareceu de grande parte do seu habitat natural devido às ameaças da caça predatória e do desmatamento.

A ação faz parte do projeto Jacutinga, da ONG Save Brasil, que já soltou mais de 60 outras aves na região da serra da Mantiqueira.

O desaparecimento da espécie na região indica um cenário preocupante para a Mata Atlântica. A jacutinga é considerada essencial na regeneração do bioma e das fontes de água doce, por alimentar-se de diversos frutos nativos. 

"Reintroduzir jacutingas é restaurar processos ecológicos que mantêm a floresta viva. Cada ave solta é um passo para reequilibrar a biodiversidade e o status de ameaça de uma espécie essencial para o futuro da Mata Atlântica", afirma o diretor-executivo da Save Brasil, Pedro Develey.

Reabilitação

Antes de serem soltas, as aves moravam e estavam em reabilitação no Parque das Aves da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), no Rio de Janeiro. O processo se deu de forma gradual para que a espécie se adaptasse ao ambiente natural, por meio de uma técnica chamada de soft release.

Enquanto estavam no período de reabilitação, as jacutingas participaram de treinamentos específicos. As aves aprenderam a identificar predadores, a se alimentar de frutos nativos do novo habitat e se movimentar com autonomia.

Na natureza, as aves são monitoradas por meio de transmissores VHF, além da participação de moradores locais que ajudam no monitoramento. Segundo o diretor, os resultados do projeto são animadores.

"O monitoramento mostra que estamos no caminho certo. As aves se adaptam, se deslocam por áreas maiores e interagem com outras jacutingas já soltas. Mais do que soltar, estamos reconstruindo uma população funcional na floresta", completa.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

Relacionadas
Corumbá (MS), 28/06/2024 - Ribeirinho observa fumaça de queimadas nos arredores de Corumbá-MS. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Julho tem menor área queimada dos últimos sete anos
Manaus (AM), 30/05/2025 - Programa instalado em Manaus bonifica catadores para impedir que resíduos plásticos poluam rios da Amazônia. Foto: Sara Rangel/Divulgação
Brasil expressa preocupação com debate internacional sobre plásticos
Guapimirim (RJ), 16/10/2024 - Uma garça-branca-grande (Ardea alba) no manguezal do Rio Macacu, que desagua na Baía de Guanabara, na Estação Ecológica da Guanabara, na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapi-Mirim. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Reflorestamento permite volta de animais a mangue na Baía de Guanabara
Edição:
Amanda Cieglinski
Save Brasil Mata Atlântica jacutinga aves Extinção
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 29/10/2024 - Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim durante audiência na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Internacional Estados Unidos não desejam negociar tarifas, afirma Celso Amorim
qua, 20/08/2025 - 19:02
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça STF tem 5 votos contra repatriação imediata de crianças ao exterior
qua, 20/08/2025 - 18:56
Brasília (DF), 20/08/2025 - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin,durante coletiva após reunião com o presidentes da Câmara, Hugo Motta. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Na Câmara, Alckmin pede urgência em propostas sobre exportações
qua, 20/08/2025 - 18:18
São Paulo (SP), 20/08/2025 - Ave Jacutinga. Foto: Gabriela França/Divulgação
Meio Ambiente Em risco de extinção, jacutingas são devolvidas à natureza em SP
qua, 20/08/2025 - 18:17
Logo da Agência Brasil
Geral Turistas alemães são assaltados na praia de Copacabana
qua, 20/08/2025 - 18:03
Supermercados, alimentos, cesta básica Foto: EBC/Arquivo
Economia Preço da cesta básica cai em 15 das 27 capitais em julho
qua, 20/08/2025 - 17:46
Ver mais seta para baixo