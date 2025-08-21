logo ebc
Gestores aprovam modelo de concessão de parques naturais e urbanos

Pesquisa foi divulgada pelo Instituto Semeia
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/08/2025 - 09:28
Brasília
Responsáveis pela conservação de 6,1 mil km² da cobertura verde no Brasil, o modelo de concessão de parques naturais e urbanos à iniciativa privada tem a aprovação de grande parte dos gestores públicos e concessionários. É o que aponta a pesquisa Percepção sobre os Contratos de Concessão em Parques Brasileiros lançada nesta quinta-feira (21), pela organização sem fins lucrativos, Instituto Semeia.

Entre os achados da publicação inédita estão percepções positivas entre os entrevistados como a aprovação de 77% das ações para atrair novos públicos a essas unidades de conservação, com destaque de 76% para a atenção aos atrativos infantis e avaliação positiva de 53% das iniciativas para desenvolvimento do território onde ficam localizados os parques.

Foram avaliados positivamente ainda a diversificação de atividades, eventos atrativos e serviços oferecidos, assim como informações sobre o local.

Os resultados do estudo também aprontaram avaliações negativas como disponibilidade de ferramentas necessárias a gestão contratual eficiente, que foi reprovada por 60% dos participantes da pesquisa.

A insatisfação sobre a agilidade nos processos de aprovação de obras e sobre as ações ambientais também foi manifestada por 50% dos gestores.

A pesquisa ouviu gestores de contratos de concessão tanto do setor privado quanto do poder público nas três esferas municipal, estadual e federal, abrangendo 28 contratos, sendo 21 de parques naturais e 7 de parques urbanos.

A metodologia adotou quatro abordagens: gestão e governança, visitação e uso público, impacto socioeconômico e conservação da natureza.

Segundo a gerente de estruturação e gestão de parcerias em parques do Instituto Semeia, Bárbara Matos, o estudo foi desenvolvido com o objetivo de potencializar o desenvolvimento socioeconômico sustentável de parques e unidades de conservação brasileiros, valorizando atributos cênicos, geológicos, hídricos e culturais.

“Por isso também apresenta recomendações e boas práticas para aprimorar a condução dos contratos de concessão, com foco na transparência, eficiência e qualidade na entrega dos serviços à sociedade”, acrescenta.

Entre as recomendações estão:

Fortalecimento da atuação do poder público,

Ampliação dos canais de diálogo com a sociedade,

Criação e capacitação de equipes multidisciplinares nas estruturas de gestão,

Formalização de procedimentos por meio de portarias, instruções normativas e decretos,

Alocação de recursos financeiros e tecnológicos adequados, e

Adoção de manuais de gestão contratual para padronização de processos.

Essas medidas são essenciais para garantir contratos mais eficientes, inclusivos e alinhados aos interesses coletivos”, conclui Bárbara.

 

Edição:
Valéria Aguiar
Ver mais seta para baixo