Governadores apoiam manter a realização da COP30 em Belém

Altos preços de hotéis geram manifestações
Agência Brasil
Publicado em 14/08/2025 - 17:20
Brasília
São Paulo (SP) 31/03/2025 - Presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, defende necessidade de se pensar em novas formas de financiamento climático. Foto: Marcelo Pereira/Fotoka/Divulgação
© Marcelo Pereira/Fotoka/Divulgação

Um grupo de 19 governadores e vice-governadores reiterou o seu apoio à realização da 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas (COP30) em Belém, no Pará, entre os dias 10 a 21 de novembro deste ano.

Os representantes estaduais assinaram uma declaração ressaltando o simbolismo de a convenção do clima ser realizada na Amazônia e manifestando confiança nos preparativos logísticos para a cidade sediar a reunião.

Os altos preços das acomodações em Belém têm gerado manifestações, principalmente de países menos desenvolvidos, sobre a impossibilidade de participação e um possível comprometimento da representatividade dos países partes na conferência.  Representantes chegaram a questionar a possibilidade de transferência da sede do evento.

A declaração dos governadores diz que a COP30 expressa o compromisso dos estados brasileiros com as diretrizes climáticas mundiais “e com a necessária liderança do Brasil no enfrentamento dos desafios ambientais globais".

Sustentabilidade

“O Brasil tem a oportunidade de construir e liderar a agenda da sustentabilidade e da transição econômica, ecológica e social para o mundo, a partir das práticas que já realiza em seu território”, disse o governador do Pará, Helder Barbalho, durante encontro do Fórum Nacional de Governadores, nessa quarta-feira (13), em Belém. 

O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago (foto), destacou – durante o evento - o papel dos estados no processo de enfrentamento à mudança do clima.

“O mundo estará olhando para o Brasil e nós teremos a oportunidade de mostrá-lo como um país de soluções. Pela diversidade brasileira, há projetos que funcionam em determinados estados e que podem servir de exemplo para outras regiões do mundo”, frisou o embaixador.

Brasília (DF), 13/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 4ª Conferência Nacional de Economia Solidária (CONAES), no Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula diz que já convidou Trump para vir ao Brasil na COP30
Belém (PA) 13/12/2024 – Propaganda da COP 30 no saguão de embarque do Aeroporto Internacional de Belém - Júlio César Ribeiro/Val-de-Cans. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
Colheita de soja, grãos de soja
COP30: agro quer se posicionar como parte da solução, diz associação
Kleber Sampaio
