Meio Ambiente

Líder científica da COP30 defende mutirão contra emergência climática

Thelma Tung defende que debates priorizem somente financiamento
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/08/2025 - 21:43
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 26/08/2025 – O debate
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Por trás das negociações políticas que ocorrerão na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) em Belém, estará um grupo de cientistas abastecendo as autoridades brasileiras com dados técnicos.

Mesmo com o número grande de desafios pela frente, a coordenadora do grupo, a pesquisadora Thelma Krug, está otimista de que o evento terá resultados positivos.

Ela tem um currículo que a credencia como uma das maiores especialistas mundiais quando o assunto é clima e meio ambiente. Ligada ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), esteve em cargos de liderança no Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) de 2002 a 2023. Chegou a ser vice-presidente do IPCC.

“A gente tem que levar uma voz de esperança. Só vemos notícias ruins sobre a emergência climática. E isso tem provocado problemas de saúde mental, principalmente nos mais jovens. A gente precisa falar que já fez muita coisa nesses últimos dez anos, por exemplo. Sabemos das dificuldades, mas precisamos agir, fazer esse mutirão para buscarmos nossas metas na COP30”, disse Thelma Krug.

A pesquisadora esteve no evento "Esse tal Efeito Estufa", organizado pelo Instituto Clima e Sociedade no Rio de Janeiro.

O Conselho Científico sobre o Clima é composto por 11 cientistas, seis do Brasil e cinco do exterior, e vai assessorar diretamente o presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, antes e durante o evento.

Nas últimas semanas, o grupo focou os debates sobre as possibilidades de remoção do dióxido de carbono na atmosfera. O entendimento é de que será muito difícil chegar até 2050 com zero emissões de CO2, requisito necessário para limitar o aquecimento global em 1,5ºC. Discutiram-se necessidade de implementação de reflorestamentos de larga escala, possibilidade de retirar CO2 e injetar em sítios geológicos oceânicos.

Rio de Janeiro (RJ), 26/08/2025 – A cientista Thelma Krug participa do debate
Rio de Janeiro (RJ), 26/08/2025 – A cientista Thelma Krug participa do debate "Esse tal de efeito estufa" na Rio Climate Action Week. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Mesmo com tantas questões científicas complexas em discussão, Thelma Krug diz estar mais preocupada com a manutenção da unidade dos países nos esforços para combater a emergência climática.

“É um processo muito complicado. Você tem mais de 190 países que precisam chegar a decisões por consenso. Países completamente diferentes, que sofrem com a mudança do clima de maneiras distintas. Por isso, para mim se a gente puder falar de sucesso da COP30, vai ser a manutenção do multilateralismo. Principalmente com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Isso não pode contaminar a COP30”, analisa a cientista.

A pesquisadora defende uma agenda de ações climáticas mais extensa, que não foque excessivamente nas questões de financiamento por parte dos países mais ricos.

“O financiamento é importante, mas a gente não pode parar nessa expectativa de que o dinheiro vai vir. Eu não tenho esperança disso. Algumas pessoas acham que a gente deveria focar muito no financiamento, quando na verdade não vai sair agora. A gente tem que buscar o mutirão para buscar um conjunto de ações”, diz a cientista.

“Na agenda de ação climática, a gente tem tantos objetivos chaves: a transação energética, agricultura, equidade. E eu tenho a certeza de que a partir daí a gente vai conseguir ter avanços mais operacionais, mais de implementação e que não fique naquela questão de ficar cobrando financiamento”, complementa.

Edição:
Carolina Pimentel
