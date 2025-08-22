logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Lideranças fazem contribuição ética sobre ação climática em Bogotá

Cada país deve fazer o seu planejamento, diz ministra
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/08/2025 - 12:43
Brasilia
Rio de Janeiro (RJ), 16/08/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa de treinamento para novas lideranças climáticas oferecido pelo Climate Reality Project, na Barra da Tijuca. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O compromisso das pessoas, empresas e governos no enfrentamento às mudanças climáticas voltou a ser debatido no 2º Balanço Ético Global (BEG), realizado com pessoas da América do Sul, Central e Caribe, em Bogotá, na Colômbia.

Conduzida pela ex-presidente da República do Chile, Michelle Bachelet, com a participação de 30 lideranças de diferentes setores e realidades diversas, a atividade trouxe reflexões sobre o que é necessário avançar e o que não pode mais continuar para que o planeta não ultrapasse 1.5˚C acima da temperatura do período pré-industrial.

Segundo a colíder do BEG, Michelle Bachelet, o trabalho foi enriquecedor para orientar tomadores de decisões sobre as ações climáticas. Para a ex-presidente chilena não se pode continuar falando apenas de componentes econômicos, financeiros, técnicos e científicos.

“São temas indispensáveis, mas não suficientes. É importante mostrar e entender porque os componentes éticos são tão fundamentais. Porque afetam sempre os mais pobres, os mais vulneráveis de toda a sociedade, que são, além disso, os que menos contribuíram com a situação climática que temos hoje”, diz.   

O diálogo da América do Sul, Central e Caribe é o segundo de seis que ocorrerão em cada um dos continentes e é um dos quatro círculos de mobilização social para a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

O primeiro diálogo foi realizado na Europa, em Londres, com a coliderança da ex-presidente da Irlanda e referência na luta por justiça climática, Mary Robinson.

Segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, serão feitos relatórios parciais em cada continente, que serão integrados ao relatório síntese a ser apresentado na Pré-COP, no mês de outubro, em Brasília.

“Nós já estamos com um material bastante rico, que será apresentado em diferentes linguagens, na forma de um relatório, mas também na linguagem do cinema, das artes plásticas, de diferentes formas”, afirma.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Combustível fóssil

A ministra acrescenta que esse material deve orientar implementação do que já foi pactuado nos Emirados Árabes Unidos, na COP20, quando os países decidiram triplicar as energias renováveis, duplicar sua eficiência, acabar com o desmatamento e fazer a transição para o fim do uso dos combustíveis fósseis e do desmatamento.

Segundo Marina, agora é necessário construir um mapa para essas transições de forma justa e planejada, de forma que a linha de chegada seja zerar as emissões de gases do efeito estufa até 2050.

“Dois países na América Latina têm uma posição bastante significativa. O Brasil já tem uma posição de zerar o desmatamento em 2030, e a Colômbia, uma posição de não fazer exploração de combustível fóssil”, acrescenta.

Segundo Marina, já está claro que hoje o Brasil não tem capacidade para gerar energia ao ponto de abandonar definitivamente os combustíveis fósseis, mas é preciso fazer investimentos para intensificar a transição energética. “Por isso que estamos investindo cada vez mais nos biocombustíveis e também em hidrogênio verde e nos colocando como um endereço para os investimentos “, diz.

Fundo para Florestas

A ministra diz que para as transições necessárias ocorram é preciso olhar tanto para países produtores quanto para os países consumidores, com os países desenvolvidos liderando essa corrida e países em desenvolvimento, seguindo do mesmo jeito.

Dessa forma, cada país deve fazer o seu planejamento. Países que têm dificuldade em diversificar suas matrizes energéticas devem investir em países com essa capacidade, assim como países que mais contribuíram para as mudanças climáticas devem investir onde ainda há capacidade de salvar recursos capazes de enfrentar o problema global.

“Por isso estamos criando o Fundo Global Floresta Tropical para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) para ajudar que outros países também façam suas transições para o fim do desmatamento.”

 

Relacionadas
Trecho do rio Doce na região de Periquito(MG).
Recuperação do Rio Doce precisa avaliar mudança climática, diz estudo
São Paulo (SP) 31/03/2025 - Presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, defende necessidade de se pensar em novas formas de financiamento climático. Foto: Marcelo Pereira/Fotoka/Divulgação
COP30 anuncia conselho para adaptação às mudanças climáticas
Geleiras na Antártica
ONU alerta sobre impactos da mudança climática nas geleiras
Edição:
Valéria Aguiar
meio ambiente mudança climátida liderança cop30 ação climática
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Educação Enamed 2025: sai resultado de recurso para atendimento especializado
sex, 22/08/2025 - 14:42
Rio de Janeiro (RJ) 06/03/2024 – Entregadores de aplicativo trabalham na região do Centro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral iFood e startup que aluga motos anunciam desconto para entregadores
sex, 22/08/2025 - 14:40
Logo da Agência Brasil
Esportes São Paulo recebe festival esportivo inédito para pessoas trans
sex, 22/08/2025 - 14:31
Rio de Janeiro(RJ), 14/11/24 - G20 Social. O secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, João Brant, participa da atividade autogestionada do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH): O Impacto da Inteligência Artificial nos Direitos Humanos. Foto: Tania Rego/Agência Brasil
Política PL da Adultização amplia responsabilidade de big techs, diz secretário
sex, 22/08/2025 - 14:26
São Paulo (SP), 30/05/2025 - Espaço da Cia. de Teatro Mungunzá Teatro de Container. Foto: Victor Iemini/Divulgação
Justiça SP: liminar impede despejo do Teatro de Contêiner por 180 dias
sex, 22/08/2025 - 13:38
Brasília (DF), 11/10/2023, Prédio do Ministério da Educação, na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação MEC lança curso de 180 horas para professores do ensino médio público
sex, 22/08/2025 - 12:44
Ver mais seta para baixo