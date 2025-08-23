logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Mais de 700 pinguins são encontrados mortos no litoral de São Paulo

Migração e falta de alimento podem ser causas das mortes
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/08/2025 - 22:24
São Paulo

O Instituto de Pesquisas Cananéia (IPeC) registrou 739 pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) encontrados mortos em Cananéia, Iguape e Ilha Comprida, cidades do litoral sul de São Paulo, entre os dias 15 e 21 deste mês.

Os animais estavam em estágio avançado de decomposição, o que, segundo o instituto, dificulta identificar a causa das mortes.  

"Entre as hipóteses para esses encalhes com base nas necropsias de animais frescos ou no quadro clínico dos animais vivos, podemos citar os efeitos da migração por longas distâncias, dificuldade em encontrar alimento, parasitoses, quadros infecciosos e a interação com a pesca", afirmou o instituto à Agência Brasil.

De acordo com os especialistas, a espécie não está em risco por conta de eventos como este. Estima-se que haja de 2 a 3 milhões destes animais na natureza, em grandes colônias, principalmente na Argentina. Enfrentam, porém, risco por conta de pressões antrópicas e climáticas em seu habitat.  

O IPeC realiza salvamentos, reabilitação e outras atividades de conservação da fauna marinha, como organização civil responsável pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos. A instituição também faz a destinação correta de animais marinhos mortos, como pinguins, focas e baleias, que chegam às praias da região.

Caso algum animal marinho seja encontrado debilitado na região de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida, o instituto pode ser acionado pelos telefones (13) 3851-1779, 0800 642 33 41ou pelo whatsapp (13) 99691-7851.

Relacionadas
Bovinocultura de leite,Vaca, leite
Dois lotes da vacina Excell 10 podem ter matado quase 200 animais
Edição:
Carolina Pimentel
pinguins São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Meio Ambiente Mais de 700 pinguins são encontrados mortos no litoral de São Paulo
sex, 22/08/2025 - 22:24
Logo da Agência Brasil
Economia CMN remaneja R$ 1,4 bi para crédito de governos locais e Novo PAC
sex, 22/08/2025 - 22:13
29/05/2023 - Brasília - Sessão extraordinária do STF. 20/10/2022 Ministro André Mendonça participa da sessão extraordinária do STF. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Justiça Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
sex, 22/08/2025 - 21:46
Brasília (DF) 22/08/2025 - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa de cerimônia de celabração de 37 anos da Fundação dos Palmares. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Comunidades em GO e AM recebem autodefinição como quilombolas
sex, 22/08/2025 - 21:09
Brasília (DF) 02/08/2023 Deputada Carla Zambelli durante coletiva no salão verde da Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/EBC
Justiça Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF 
sex, 22/08/2025 - 20:18
Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília.
Economia BB tomará providências judiciais após ataques bolsonaristas
sex, 22/08/2025 - 20:06
Ver mais seta para baixo