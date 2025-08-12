Ministro do Turismo reúne com embaixadores do Golfo Pérsico em Belém

O ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas (ONU), Celso Sabino, reuniu-se nesta terça-feira (12), durante almoço na capital paraense, com embaixadores de seis países do Golfo Pérsico: Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Kuwait, Omã e Bahrein, com a finalidade de estreitar laços, ampliar a cooperação e atrair investimentos para logística, infraestrutura e soluções sustentáveis, compondo a preparação da COP30 de 2025 em Belém (PA).

Sabino, que atua como articulador do governo federal junto a blocos estratégicos disse que a Conferência do Clima deste ano será uma oportunidade única de projetar a Amazônia na condição de anfitriã de um evento de alto nível e impacto global.



“Nosso compromisso é que a COP30 seja lembrada não apenas pelas decisões que serão tomadas, mas pela experiência exemplar que vamos oferecer. Queremos que seja a melhor COP da história, a COP da Floresta, mostrando ao mundo a força da nossa hospitalidade, organização e respeito ao meio ambiente”, afirmou o ministro do Turismo.



Para Celso Sabino, a presença de representantes das nações do Golfo em Belém é estratégica.

“Quando falamos em COP da Floresta, falamos sobre o futuro de mais de 30 milhões de pessoas que vivem sob as copas das árvores, em comunidades que preservam, produzem e resistem. Conectar essas realidades distintas é mostrar que a Amazônia é feita de gente, cultura e soluções que podem inspirar o mundo”, acrescentou.

No encontro com embaixadores, o ministro do Turismo apresentou iniciativas de modernização da rede hoteleira local, melhorias no transporte urbano, a ampliação da malha aérea regional e o incentivo a meios de hospedagem, todos alinhados ao objetivo de oferecer infraestrutura e logística à altura do evento.

Sabino explicou que o trabalho de articulação internacional para ampliar a participação global na COP30 “seguirá nos próximos meses, consolidando a imagem da Amazônia como um espaço de inovação, sustentabilidade e cooperação”.

A comitiva de embaixadores do Golfo Pérsico iniciou a visita oficial a Belém na segunda-feira (11), com uma recepção no Palácio do Governo do Pará, promovida pelo governador Helder Barbalho, seguida de visitas a hotéis estratégicos, pontos turísticos e culturais, a exemplo da Estação das Docas, e de um passeio de barco pela orla da cidade.

Críticas

O ministro Celso Sabino rebateu as críticas daqueles que estão se mostrando contrários à realização da COP30 na cidade de Belém.