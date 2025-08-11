logo ebc
ONU remarca reunião sobre acomodações com organizadores da COP30

Encontro será realizado na próxima quinta-feira
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/08/2025 - 12:49
Brasília
Brasília (DF), 02/08/2025 - Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, apresenta como a COP 30 tem mobilizado os negócios de microempreendedores no Pará. Frame TV Brasil
© Frame TV Brasil

Uma reunião online prevista para hoje (11), entre o escritório do clima da Organização das Nações Unidas (ONU) e Secretaria Extraordinária da COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), foi remarcada para a próxima quinta-feira (14). A agenda é para tratar sobre hospedagem em Belém (PA), cidade que sediará o evento em novembro deste ano.

A remarcação foi solicitada pelo Secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês) e o horário para o novo encontro ainda não foi confirmado.

 Os altos preço das acomodações têm gerado manifestações, principalmente de países menos desenvolvidos, sobre impossibilidade de participação e um possível comprometimento da representatividade dos países partes na conferência.

Na última semana uma comitiva do Departamento de Salvaguarda e Segurança das Nações Unidas (UNDSS) realizou inspeções nos locais que receberão eventos da COP30, em hospedagens, sistemas de transporte, estruturas de saúde e segurança. Os planos de segurança, saúde e mobilidade apresentados pelos governos federal, estadual e municipal foram aprovados pela equipe técnica da ONU.

Após reafirmar a realização da COP 30 na cidade de Belém, os organizadores brasileiros publicaram nota informando que o número de leitos disponíveis na cidade já supera em mais de 3 mil a demanda gerada pelos 50 mil participantes esperados para a conferência.  

De acordo com o informativo, “o plano de acomodação está sendo implementado em fases, com prioridade para as delegações que participarão diretamente das negociações oficiais da COP30.”

Em uma primeira fase foram reservados 2,5 mil quartos, com tarifas fixadas entre US$ 100 e US$ 600, para as delegações dos 196 países participantes e, no dia 1º de agosto, a plataforma oficial de hospedagem foi lançada, disponibilizando, até a última sexta-feira (8), mais 3,197 quartos. “A expectativa é que novos apartamentos sejam adicionados diariamente”, complementa a nota.

Para complementar a rede hoteleira existente na cidade, também foram contratados dois navios de cruzeiro como 3,9 mil unidades de hospedagem temporária para a COP30. As embarcações ficarão aportadas no Terminal Portuário de Outeiro, em uma das ilhas que compõem o território da cidade, com deslocamento terrestre de cerca de 30 minutos até o Parque da Cidade, onde ocorrerá a conferência.

De acordo com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), as hospedagens também estão sendo ofertadas em etapas, como valores entre U$ 220 e US$ 600 por diária.

 

Edição:
Valéria Aguiar
cop30 Mudanças Climáticas ONU Acomodações Organizadores
