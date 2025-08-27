logo ebc
Pressão da água será reduzida na região metropolitana de São Paulo

Corte ocorrerá diariamente entre as 21h e 5h a partir de hoje
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/08/2025 - 13:43
São Paulo
Franco da Rocha (SP), 30/09/2024 - Represa Paulo de Paiva Castro, parte do sistema Cantareira, construída pela Sabesp para abastecer de água a cidade de São Paulo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A redução da pressão da água na região metropolitana de São Paulo vai ocorrer diariamente entre as 21h e 5h e terá início a partir desta quarta-feira (27), definiu a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), empresa responsável pelo fornecimento de água e pela coleta e tratamento de esgoto em 377 municípios paulistas. Esse período foi escolhido porque há menor consumo de água pela população.

Por causa da estiagem e do nível baixo de armazenamento dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) determinou que haja redução na pressão da água durante as madrugadas, na tentativa de “reduzir perdas e evitar vazamentos, preservando, assim, os reservatórios que abastecem a região”.

Segundo a companhia e o governo de São Paulo, a medida “é preventiva e temporária”, mas não foi informado à população por quanto tempo será mantida. Também não foram dadas estimativas sobre os impactos que a medida deverá trazer à população, mas a Sabesp afirma que “os imóveis que possuem suas instalações conectadas à caixa d’água devem sentir menos os efeitos da redução da pressão”.

Apesar de ontem ter voltado a chover em algumas cidades da região metropolitana, o nível dos reservatórios baixou ainda mais. Ontem, o armazenamento chegou a 38,2%, pior volume desde 2015, quando o estado viveu uma crise hídrica. Hoje, o nível dos reservatórios somou 38%, valor ainda considerado como nível de atenção.

No Sistema Cantareira, o principal reservatório de São Paulo, o armazenamento está em 35,5%, também considerado nível de atenção. Caso o percentual caia para valores entre 30% e 20%, a situação já passa a ser considerada crítica. O último estado é o de emergência, que é acionado quando os reservatórios ficam abaixo de 20%.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo, em agosto tem chovido abaixo da média histórica na capital paulista. Até agora, o acumulado pluviométrico de agosto registrou  13,3mm de chuva, o que representa apenas 44% da média de 30,2mm que é esperada para o mês.

A Sabesp informa que para mais informações, como dicas de economia e orientações sobre o dimensionamento de caixas-d’água, a população pode acessar o site e demais canais de atendimento.

Edição:
Maria Claudia
