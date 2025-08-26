Sabesp reduzirá pressão de água na Grande São Paulo a partir de quarta

A partir desta quarta-feira (27), a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai começar a reduzir a pressão da água durante a madrugada, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a companhia e o governo de São Paulo, a diminuição “é temporária”, mas não foi informado à população por quanto tempo a medida vai vigorar.

De acordo com o governo de São Paulo, a redução foi autorizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo (Arsesp) e será necessária por causa da escassez hídrica no estado. Essa ação, segundo o governo de Tarcísio de Freitas, pretende “preservar os níveis dos reservatórios”, que hoje chegaram a 38,2%. É o pior volume desde 2015, quando o estado viveu uma crise hídrica e o volume dos reservatórios chegou a 9,5%. Nesse mesmo dia no ano passado, por exemplo, o volume armazenado nos reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo estava em 56,7%.

A situação atual dos reservatórios ainda é considerada em nível de atenção, mas, caso esse percentual caia para índices entre 30% e 20%, já passa a ser considerada crítica. O último estado é o de emergência, que é acionado quando os reservatórios ficam abaixo de 20%. Segundo a Agência de Águas de São Paulo (SP Águas), que é vinculada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, as regiões que englobam os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo vêm enfrentando uma sequência de anos com chuvas abaixo da média.

“É muito importante que consigamos estabilizar os reservatórios até que tenhamos novas chuvas, e para isso a adoção de medidas de contingência é importante, assim como é fundamental a cooperação da população na redução do consumo”, disse a presidente da SP Águas, Camila Viana.

Redução de água na madrugada

O governo paulista informou que a redução da pressão vai ocorrer por um período de oito horas diárias, durante a madrugada. “Isso significa que, pelo período de oito horas durante a madrugada, com horário de início e fim a ser definido pela operadora, fica autorizada excepcionalmente a promover redução de pressão, o que, pela previsão da Sabesp, garantiria uma economia de 4m³ [4 mil litros] por segundo. A medida é válida até que sejam recuperados os níveis dos reservatórios que abastecem a região metropolitana”, diz nota do governo.

Por meio de nota, a Sabesp informou que “em cumprimento à deliberação da Arsesp, agência reguladora de serviços públicos de São Paulo, adotará medidas preventivas e de contingência temporárias com a finalidade de preservar os níveis de água dos reservatórios e mananciais que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo, coberta pelo Sistema Integrado Metropolitano (SIM)”.

Segundo a companhia, a redução da pressão será realizada de madrugada porque é um “período com menos incidência de consumo de água”.

“Diante dos eventos climáticos, cenário de chuvas abaixo do esperado e da variação no nível dos mananciais, a Sabesp adotará as manobras operacionais temporariamente, evitando perdas de água por vazamentos e rompimento de tubulações. A iniciativa terá início após 48 horas da deliberação da Arsesp [que foi anunciada ontem]. A companhia reitera que os imóveis residenciais que possuem caixa d’água não devem sentir os efeitos desta ação”, diz nota da Sabesp.

Ainda de acordo com a companhia, os clientes vão ser informados das medidas por meio de seus canais de atendimento. “Por isso, é de vital importância que os clientes mantenham seu cadastro atualizado. Para atualizar o cadastro, a Nova Agência Virtual da Sabesp está disponível 24 horas por dia, no endereço novaagenciavirtual.sabesp.com.br. Além da agência virtual, a assistente virtual Sani está disponível 24 horas no site sabesp.com.br, com a opção de atendimento com um humano de segunda a sábado, das 8h às 21h. Outras opções incluem o atendimento via WhatsApp (11) 3388-8000, disponível 24 horas, e o aplicativo Sabesp Mobile, para Android.”