logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Acordo entre Brasil e Califórnia viabiliza ações climáticas nos EUA

Marina Silva e governador Gavin Newson firmaram parceria em Nova York
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/09/2025 - 14:35
Brasília
Brasília (DF), 24/09/2025 –Marina Silva e Gavin Newson após bilateral em Nova York - Foto: Fernando Donasci/MMA
© Fernando Donasci/MMA

O governo brasileiro firmou um acordo com o estado da Califórnia, nos Estados Unidos (EUA), para o desenvolvimento de parcerias com foco em ações climáticas. O memorando de entendimento foi assinado em Nova York, durante reunião entra a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, e o governador californiano Gavin Newson.

A parceria foi firmado no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a emergência climática de farsa durante seu discurso na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Newson faz parte do Partido Democrata, de oposição ao governo Trump, que é Republicano.

Diante do posicionamento do governo norte-americano, que também se retirou do Acordo de Paris, Marina considerou o memorando de entendimento um benefício não apenas à população do estado norte-americano, mas para toda a humanidade.

“O acordo contribuirá para que Brasil e Califórnia atinjam suas metas de neutralidade climática até 2050 e 2045, respectivamente”, afirmou a ministra.

Além de impulsionar ações para mitigar as emissões de gases do efeito estufa, a iniciativa pretende promover a troca de experiências que impulsionem a transição energética e a adaptação das cidades por meio de soluções baseadas na natureza.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O governador da Califórnia, Gavin Newson, também comemorou a consolidação da colaboração.

“Ao fortalecer nossa parceria com o Brasil, a Califórnia reafirma uma verdade simples: desafios globais exigem cooperação global. Isso nunca foi tão verdadeiro quanto agora, momento em que aguardamos a Conferência do Clima da ONU que o Brasil sediará ainda este ano”, disse Newson

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o memorando de intenções deve se consolidar na forma de diálogos, intercâmbios técnicos, oficinas conjuntas e compartilhamento de experiências para o enfrentamento à mudança climática, além de incentivos econômicos, investimentos em inovações e ampliação de tecnologias limpas e soluções climáticas.

“Podemos trabalhar juntos para reduzir a poluição nociva, proteger ecossistemas críticos e construir economias que funcionem para as pessoas e para o nosso planeta”, acrescenta Newson.

Os governos se comprometeram a trabalharem juntos em um plano de ação elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e pela Agência de Proteção Ambiental da Califórnia, a fim de estruturar ações climáticas conjuntas no prazo de cinco anos.

 

Relacionadas
Nova York (NY), 23/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da Sessão de Abertura da Reunião sobre o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. Foto: CanalGov/Reprodução
Brasil anuncia US$ 1 bilhão para fundo de florestas tropicais
Nova York (NY), 23/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura do Debate Geral da 80.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula propõe criação de conselho na ONU para monitorar ações climáticas
U.S. President Donald Trump addresses the 80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City, U.S., September 23, 2025. REUTERS/MIKE SEGAR
Trump critica ONU e afirma que poderia ganhar Nobel da Paz
Edição:
Amanda Cieglinski
Marina Silva Brasília Califórnia Estados Unidos Donald Trump Mudança climática acordo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Uso de Smartphone e celular
Educação Pesquisa mostra avanço em salas de aula com proibição de celulares
qua, 24/09/2025 - 15:48
Brasília - 24/09/2025 -O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de audiência pública, promovida pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Haddad diz que Receita alcançará os “verdadeiros ladrões da nação”
qua, 24/09/2025 - 15:39
Brasília (DF), 24/09/2025 –Marina Silva e Gavin Newson após bilateral em Nova York - Foto: Fernando Donasci/MMA
Meio Ambiente Acordo entre Brasil e Califórnia viabiliza ações climáticas nos EUA
qua, 24/09/2025 - 14:35
Rio de Janeiro (RJ), 24/09/2025 – O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante durante evento Diálogos com o mercado: a retomada dos investimentos e o papel do BNDES no mercado de capitais, na sede da companhia, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Mercadante defende democratizar acesso ao mercado de capitais
qua, 24/09/2025 - 14:22
Famoso arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu morre em acidente aéreo no Pantanal 24/09/2025 Polícia Civil de Mato Grosso do Sul/Divulgação via REUTERS
Geral Lula lamenta acidente aéreo que deixou quatro mortos no Pantanal
qua, 24/09/2025 - 13:56
Brasília (DF), 24/09/2025 Reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para votar o parecer sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC 3/2021) das prerrogativas parlamentares. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política CCJ do Senado rejeita PEC da Blindagem por unanimidade
qua, 24/09/2025 - 13:29
Ver mais seta para baixo